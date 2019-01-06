Samanyolu Haber /Dünya / Venezüella'da Ulusal Meclis, Maduro'yu 'yasa dışı' ilan etti /06 Ocak 2019 13:11

Venezüella'da Ulusal Meclis, Maduro'yu 'yasa dışı' ilan etti

Venezüella'da yaptırım gücü olmayan, muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 'yasa dışı' ilan etti ve orduya da 'demokrasinin yeniden inşası için destek' çağrısında bulundu.

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Yeni yasama döneminde yemin ederek göreve başlayan meclisin yeni başkanı Juan Guaido, "Biz, Nicolas Maduro'nun gayri meşru olduğunu yeniden dile getiriyoruz. 10 Ocak'tan itibaren, devlet başkanlığını ele geçireceğiz, netice itibariyle bu Ulusal Meclis, halkın tek meşru temsilcisidir" dedi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Guaido ayrıca, ordunun emir komuta zincirinin 'kırıldığını veya zorla ele geçirildiğini' ifade edip silahlı kuvvetlere 'demokrasiyi yeniden inşa çabalarına destek vermeye' çağrısı yaptı.
Guaido, 'özgür, adil seçimlerin yapılabilmesi ve geçiş hükümeti kurulması için koşulların sağlanması' sözü verdi.

Venezüella'da 20 Mayıs'ta yapılan seçimleri çoğu muhalif parti boykot etmiş, uluslararası toplum ise seçimlerin meşruiyetine dair eleştirilerini dile getirmişti.

Latin Amerika'nın 12 ülkesi cuma günü Peru'nun başkenti Lima'da bir araya gelip, Maduro'nun iktidarda kalma teşebbüsünde bulunması üzerine hükümetlerinin yönetimini tanımayacağını açıklamış, Devlet Başkanı'na iktidarı muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'e teslim etmesi çağrısında bulunmuştu.

Maduro ise 'Lima Grubu' olarak bilinen Latin Amerika ülkelerini 'Washington'dan aldıkları talimatla darbeyi teşvik etmekle' suçladı. Maduro, 10 Ocak'ta yemin ederek başkanlığının ikinci altı yıllık dönemine başlayacak.

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