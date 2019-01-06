Venezüella'da Ulusal Meclis, Maduro'yu 'yasa dışı' ilan etti

Yeni yasama döneminde yemin ederek göreve başlayan meclisin yeni başkanı Juan Guaido, "Biz, Nicolas Maduro'nun gayri meşru olduğunu yeniden dile getiriyoruz. 10 Ocak'tan itibaren, devlet başkanlığını ele geçireceğiz, netice itibariyle bu Ulusal Meclis, halkın tek meşru temsilcisidir" dedi.





