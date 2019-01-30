Venezuella'da muhalif lider Juan Guaidó'ya ülke dışına çıkış yasağı kondu









Yüksek Mahkeme'nin kararı, ABD ve bazı diğer ülkelerin destek verdiği Juan Guaidó ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında yoğunlaşan iktidar mücadelesinde, Madoru hükümetinden gelen son hamle.





Venezula yoğun ekonomik sorunlar yaşıyor ve son haftalarda şiddet olaylarında da artış oldu.





Maduro'nun ikinci görev dönemine başladığı 10 Ocak'tan bu yana ülke genelinde protesto gösterileri düzenleniyor. Maduro, çok sayıda muhalif adayın seçime girmesinin engellendiği ya da hapse atıldığı tartışmalı bir oylamada ikinci kez seçilmişti.





BM'ye göre 21 Ocak'tan bu yana en az 40 kişinin öldüğüne, yüzlerce kişinin de yaralandığına inanılıyor.



