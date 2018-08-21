Venezüella'da 5 sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar' yürürlükte

Ekonomik kriz nedeniyle gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin bulunmasında sıkıntı yaşayan ve su, elektrik ve ulaşım gibi temel hizmetlerin aksadığı Venezüella'da eski para birimi 'Güçlü Bolivar' yerine, 5 sıfır atılmış 'Egemen Bolivar' dün resmi tatil ilan edilerek yürürlüğe girdi.

Yeni banknotlar 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Egemen Bolivar olacak.





Venezüella Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega çoğu eski Bolivar banknotunun 'bir süre daha' yürürlükte kalacağını söyledi. Sadece en düşük değerli banknot olan 1000 Güçlü Bolivar, derhal tedavülden kaldırılacak.





10 yıl önce Maduro'nun selefi Hugo Chavez de hiper enflasyonla mücadele amacıyla Bolivar'dan 3 sıfır atmıştı.



