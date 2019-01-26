Samanyolu Haber /Dünya / Venezüella ABD'ye petrol satmaya devam edecek: 'İlişkilerimiz çok yönlü' /26 Ocak 2019 10:16

Venezüella ABD'ye petrol satmaya devam edecek: 'İlişkilerimiz çok yönlü'

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diplomatik ve siyasi ilişkilerin kesilmesinin, iki ülke arasındaki petrol ticaretini etkilemeyeceğini söyledi.

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.
'BİZ ABD HÜKÜMETİYLE DİPLOMATİK VE POLİTİK İLİŞKİLERİMİZİ KESTİK, ANCAK DİĞER İLŞKİLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Ülkesinin ABD ile diplomatik ilişkileri kesmesinin petrol ticaretini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya Maduro, "ABD ile ilişkilerimiz çok yönlü. Biz, ABD hükümeti ile diplomatik ve politik ilişkilerimizi kestik. Ancak diğer ilişkilerimiz devam edecek. Eğer patates almak isterlerse, patates satarız. Petrol almak isterlerse petrol. Eğer hiçbir şey satın almak istemezlerse de satmayız" yanıtını verdi.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.
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