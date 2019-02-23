Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'yı dünyaya kapatıyor /23 Şubat 2019 13:33

Venezuela'yı dünyaya kapatıyor

Venezüella hükümeti, Kolombiya'nın 'ciddi ve yasa dışı tehditlerini' iddiasıyla bu ülkeyle olan sınırı geçici olarak kapatma kararı aldı.

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Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kolombiya hükümetinden gelen Venezüella'nın egemenliği ve ülkedeki barışa karşı ciddi ve yasa dışı tehditler nedeniyle' iki ülke arasındaki üç geçişin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Hükümetin Kolombiya sınırını kapatma kararı, muhalefetin ülkeye insani yardım getirmek için verdiği 23 Şubat öncesi alındı.

Venezüella, daha önce de Brezilya ile olan sınırın kapatılmasına karar vermişti.


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