Venezuela'da mahkeme binasına bomba atıldı

Aylardır siyasi gerginliğin sürdüğü Venezuella'da Yüksek Mahkeme binasına bir polis helikopterinden el bombaları atılması ülkede yeni bir krize neden oldu. Devlet Başkanı Maduro bunun bir "darbe girişimi" olduğunu ileri sürdü.

Venezuela Devlet Başkanı Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Salı günü başkent Caracas'ta Yüksek Mahkeme binasına bir polis helikopterinden birisinin patlamadığı iki adet el bombası atıldığını ve bunun terörist bir darbe girişimi olduğunu söyledi.



