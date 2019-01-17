Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da hem iktidar hem de muhalefet sokağa iniyor /17 Ocak 2019 12:02

Venezuela'da hem iktidar hem de muhalefet sokağa iniyor

Venezüella Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, muhalefetin ülke genelinde protesto düzenleyeceği 23 Ocak'ta, iktidar yanlılarının da sokağa ineceğini duyurdu.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun destekçileri ve Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun liderliğindeki muhalifler ülkede gelecek hafta aynı gün düzenlenecek protesto yürüyüşleri ile sokağa çıkacak.
El Universal gazetesindeki habere göre PSUV Genel Başkanı Diosdado Cabello başkent Caracas'taki bir toplantıda yaptığı konuşmada, 13 Ocak'ta kısa süreli gözaltına alınmasının ardından takipçilerine sokak çağrısı yapan yeni muhalif lider Guaido'ya yanıt verdi.

Cabello, "Venezuela'ya bir daha ihanet edilemeyeceğini dünyaya hatırlatmak için 23 Ocak'ta sokağa çıkıyoruz. Bu vatanı satanlara, ihanetlerine devam edemeyeceklerini ve halkı kandıramayacaklarını söyleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ülkede 2014'ün ocak ve şubat aylarında muhalif liderler Maria Corina Machado ile halen ev hapsindeki Leopoldo Lopez'in çağrılarının ardından düzenlenen ve şiddet olaylarında 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolara işaret eden Cabello, muhalefetin yine aynı şeyi hedeflediğini ve şiddet istediğini söyledi.

Ayrıca muhalefetin ‘diktatörlük' iddialarına da alay ederek yanıt veren Cabello, "O kadar vahşi bir diktatörlük ki muhalefet toplanıp Devlet Başkanı'na 'gaspçı' diyebiliyor, onu devirmek istediğini söylüyor. Keşke Şili'yi, Arjantin'i (diktatörlük dönemlerini) okusalar" dedi.

MUHALEFETİN YENİ LİDERİ GUAİDO

Venezüella'da son dönemlere kadar çok fazla tanınmayan Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Devlet Başkanı Maduro'nun meşruiyetini kabul etmediğini ve geçici olarak devlet başkanlığını yürütmeye anayasal yetkisi olduğunu söyleyerek bir anda uluslararası destek bulmaya başlamıştı.
Guaido, 13 Ocak'ta Caracas'ın dışındaki çevre yolunda Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarınca yaklaşık iki saatliğine gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

23 OCAK'IN ÖNEMİ

Venezüella'yı1953-1958 yıllarında yöneten askeri diktatör Marcos Perez Jimenez'in başka bir askeri darbe ile devrilmesi ve kaçışının yıl dönümü olması dolayısıyla 23 Ocak tarihi ülke için büyük önemi bulunuyor.

Sputnik
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