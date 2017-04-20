Venezuela'da Dünya devinin fabrikasına el konuldu

General Motors yaptığı açıklamada hükümetin Venezüella'nın endüstri merkezi kenti Valencia'da bulunan fabrikalarına 'yasadışı' şekilde el koyduğunu ve bu konuda 'tüm yasal haklarını' kullanacaklarını belirtti. Açıklamada "Dün, GMV'nin (General Motors Venezolana) fabrikasına beklenmedik şekilde resmi yetkililer tarafından el konuldu, normal çalışma faaliyetleri önlendi. Ek olarak araçlar gibi şirkete ait diğer mallar yasadışı şekilde bulundukları yerlerden alındı" dendi. El koyma işleminin şirkete, 2678 işçiye, 79 bayiye ve tedarikçilere büyük zarar vereceği de vurgulandı.





Venezüella resmi açıklama yapmadı





Venezüella İçişleri Bakanlığı el koyma işlemi hakkında bilgi vermeyi reddetti. Ancak son gelişme ülkede derin bir ekonomik kriz yaşandığı sırada geldi. Aralarında gıda ve ilaç şirketlerinin de olduğu diğer ABD menşeli şirketler Venezüella'daki durumdan şikayet ediyordu. Bu şirketlerin birçoğu konsolide hesaplarından Venezüella'daki operasyonlarını çıkarmıştı.





Venezüella’da darbeye karşı Zamora planı





Özellikle ülkedeki otomotiv sektörü de çok zor durumda. 2015 başında ABD menşeli Ford otomotiv şirketi de Venezüella'daki yatırımlarını iptal etmişti. Venezüella hükümeti geçmişte de bazı fabrikalara el koymuş, 2014'de ABD menşeli temizlik ürünleri şirketi Clorox Co.'ya ait 2 fabrikaya geçici olarak el konulmuştu. Ülkenin eski devlet Başkanı Hugo Chavez dönemindeki kamusallaştırmalar nedeniyle 20 adet tahkim davası bulunmakta.