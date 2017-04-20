Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da Dünya devinin fabrikasına el konuldu /20 Nisan 2017 13:22

Venezuela'da Dünya devinin fabrikasına el konuldu

Venezuela Hükümeti General Motors'un fabrikasına el koydu

Venezuela'da Dünya devinin fabrikasına el konuldu

General Motors yaptığı açıklamada hükümetin Venezüella'nın endüstri merkezi kenti Valencia'da bulunan fabrikalarına 'yasadışı' şekilde el koyduğunu ve bu konuda 'tüm yasal haklarını' kullanacaklarını belirtti. Açıklamada "Dün, GMV'nin (General Motors Venezolana) fabrikasına beklenmedik şekilde resmi yetkililer tarafından el konuldu, normal çalışma faaliyetleri önlendi. Ek olarak araçlar gibi şirkete ait diğer mallar yasadışı şekilde bulundukları yerlerden alındı" dendi. El koyma işleminin şirkete, 2678 işçiye, 79 bayiye ve tedarikçilere büyük zarar vereceği de vurgulandı.

Venezüella resmi açıklama yapmadı 

Venezüella İçişleri Bakanlığı el koyma işlemi hakkında bilgi vermeyi reddetti. Ancak son gelişme ülkede derin bir ekonomik kriz yaşandığı sırada geldi. Aralarında gıda ve ilaç şirketlerinin de olduğu diğer ABD menşeli şirketler Venezüella'daki durumdan şikayet ediyordu. Bu şirketlerin birçoğu konsolide hesaplarından Venezüella'daki operasyonlarını çıkarmıştı.

Venezüella’da darbeye karşı Zamora planı

Özellikle ülkedeki otomotiv sektörü de çok zor durumda. 2015 başında ABD menşeli Ford otomotiv şirketi de Venezüella'daki yatırımlarını iptal etmişti. Venezüella hükümeti geçmişte de bazı fabrikalara el koymuş, 2014'de ABD menşeli temizlik ürünleri şirketi Clorox Co.'ya ait 2 fabrikaya geçici olarak el konulmuştu. Ülkenin eski devlet Başkanı Hugo Chavez dönemindeki kamusallaştırmalar nedeniyle 20 adet tahkim davası bulunmakta. 
<< Önceki Haber Venezuela'da Dünya devinin fabrikasına el konuldu Sonraki Haber >>

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte bu yolun kaderi...

İşte bu yolun kaderi...

Başbakan'a prompter şoku...

Başbakan'a prompter şoku...

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:23:58