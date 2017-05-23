Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da bir kişi üzerine benzin dökülerek yakıldı /23 Mayıs 2017 01:12

Venezuela'da bir kişi üzerine benzin dökülerek yakıldı

Venezuela'da hükümet karşıtı gösterilerin 50'nci gününde şiddet olayları arttı.

Venezuela'da bir kişi üzerine benzin dökülerek yakıldı


Cumartesi günkü eylemlerde bir kişi üzerine benzin dökülerek yakıldı, bir üniversite öğrencisi öldü.
Başkent Caracas'taki gösterilerde üzerine benzin dökülen 21 yaşındaki Orlando Jose Figuera'nın vücudunun yüzde 80'inin yandığı bildirildi.
Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanlığı, Figuera'nın bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Pazar günkü açıklamasında Figuera'nın 'hükümet destekçisi' olduğu için göstericilerin hedefinde olduğunu ifade etti ve saldırıdan hükümet karşıtlarını sorumlu tuttu.

Maduro, "Biz burada daha önce hiç, Orta Doğu'da IŞİD teröristlerinin yaptığı gibi, birinin yakıldığını görmedik. Bir kişi yakıldı, dövüldü ve bıçaklandı… Neredeyse linç ediyorlardı, çünkü 'Chavista' (eski devlet başkanı Hugo Chavez destekçisi) diye bağırdı" dedi.



Bazı görgü tanıkları ise yakılan kişinin 'hırsızlıkla suçlandığı için saldırıya uğradığını' iddia etti.
Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıklarının aktardığına göre Plaza Altamira'da hükümet karşıtı gösterici için toplanan yaklaşık 100 kişi, Figuera'yı çevreleyip üzerine benzin döktü ve ateşe verdi.
Reuters, meydanda toplananlardan bazılarının Figuera'nın 'ölmesi gerektiği' sloganlarını attığını, bazılarının da Figuera'ya yardım ettiğini bildirdi.
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