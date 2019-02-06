Samanyolu Haber /Gündem / Venezuela'da ABD'den gönderilen silahlar tespit edildi /06 Şubat 2019 13:48

Venezuela'da ABD'den gönderilen silahlar tespit edildi

Venezuela'da ABD'den gönderildiği tespit edilen silahlar bulundu. Emniyet güçleri el konulan silahların fotoğraflarını paylaştı.

SHABER3.COM

Venezuela Kamu Güvenliği Bakanlığı, Twitter üzerinden ABD'den gönderilen silahların yakalandığını duyurdu.

Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'nda bir depoda bulunan silahlarla birlikte haberleşme araçları ve mühimmat da yakalandı.

Silahların 3 Şubat günü Miami'den gönderildiği belirtilirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD yönetiminin Venezuela'da muhaliflere destek verdiği ve Venezuela yönetimini yıkmak istediği biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik olarak "askeri seçeneğin" değerlendirildiğini açıklamıştı.
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