Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da 600 asker saf değiştirdi /03 Mart 2019 19:59

Venezuela'da 600 asker saf değiştirdi

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun arkasındaki ordu desteği zayıflıyor.

SHABER3.COM

Kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun tarafına geçen asker sayısının son günlerde 600'ee ulaştığı açıklandı.

Euronews'te yer alan habere göre Paraguay'a resmi ziyarette bulunan Guaido ordudaki bu çözülmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo ile birlikte düzenlediği basın toplantısında muhalif lider, yaşanan son gelişmeleri demokrasiye geçiş sürecinin "net bir yansıması" olarak değerlendirdi.

Venezuela Meclis Başkanlığı görevini yürüten Juan Guaido geçen sene gerçekleşen seçimleri hile yapılması nedeniyle Nicolas Maduro'nun kazandığını ileri sürerek kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok batılı ülke Guaido'yu Venezuela'nın resmi başkanı olarak kabul etmişti.


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