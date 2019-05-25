Samanyolu Haber /Gündem / Venezuela’da isyan! En az 29 ölü /25 Mayıs 2019 09:47

Venezuela’da isyan! En az 29 ölü

Siyasi krizle çalkalanan Venezuela’da bir polis merkezinde tutulan mahkumların polise saldırarak firar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

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Caracas Yönetimi, Portuguesa eyaletine bağlı Acarigua kentinde bu nedenle çıktığını iddia ettiği çatışmada 29 mahkûmun hayatını kaybettiği, 19 polisin yaralandığını duyurdu.

Portuguesa Eyaleti Yurttaş Güvenliği Bakanı Oscar Valero, gazecilere yaptığı açıklamada, “Hapisten kaçış girişimi yaşandı ve rakip çeteler arasında kavga çıktı. Kaçışları engellemek için müdahale etti ve 29 ölü var” dedi. Valero, tutukluların üç el bombası patlattığını ve 19 polis memurunun yaralandığını da sözlerine ekledi.

Ancak insan hakları grupları, Venezuela’dan gelen resmi açıklamaya itibar etmedi. Venezuela Cezaevleri Gözlemevi’nden Humberto Prado, “Nasıl oluyor da mahkûmlar ile polis arasındaki çatışmada sadece mahkûmlar ölüyor?” dedi. Prado, mahkûmların son birkaç gündür kamu denetçisinden aileleri tarafından ziyaret edilemeyecekleri ücra hapishanelere nakledilmemeleri için yardım istediğini aktardı.
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