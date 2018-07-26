Venezuela Bolivar'dan beş sıfır atacak

Venezuela'da enflasyonun baş döndürücü hızla artmasına çare olarak hükümet para birimi Bolviar'dan 5 sıfırın atılmasını kararlaştırdı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro Bolivar'ın bundan böyle kripto para birimi Petro'ya endeksleneceğini açıkladı. Ülkede, bir Amerikan Doları 3 milyon 500 bin Bolivar'dan işlem görüyor.





Dünyanın en zengin petrol rezervlerinin bulunduğu Venezuela yıllardır ağır ekonomik kriz geçiriyor. Venezuela yolsuzluk ve kötü ekonomik yönetimin yol açtığı döviz sıkıntısı nedeniyle gıda ve zaruri ihtiyaç maddeleri ve ilaç ithal edemiyor.