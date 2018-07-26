Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela Bolivar'dan beş sıfır atacak /26 Temmuz 2018 10:18

Venezuela Bolivar'dan beş sıfır atacak

Hiperenflasyonla mücadele etmek isteyen Venezuela hükümeti, para birimi Bolivar'dan beş sıfır atmayı planlıyor. Ülkede, bir Amerikan Doları 3 milyon 500 bin Bolivar’dan işlem görüyor.

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Venezuela'da enflasyonun baş döndürücü hızla artmasına çare olarak hükümet para birimi Bolviar'dan 5 sıfırın atılmasını kararlaştırdı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro Bolivar'ın bundan böyle kripto para birimi Petro'ya endeksleneceğini açıkladı. Ülkede, bir Amerikan Doları 3 milyon 500 bin Bolivar'dan işlem görüyor.

Dünyanın en zengin petrol rezervlerinin bulunduğu Venezuela yıllardır ağır ekonomik kriz geçiriyor. Venezuela yolsuzluk ve kötü ekonomik yönetimin yol açtığı döviz sıkıntısı nedeniyle gıda ve zaruri ihtiyaç maddeleri ve ilaç ithal edemiyor.

Rekor enflasyon

Uluslararası Para Fonu Latin Amerika ülkesinde enflasyonun yılsonuna kadar yüzde 1 milyona çıkmasının beklendiğini ve Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 18 oranında azalabileceğini duyurmuştu. Merkez bankası yıllardır Venezuela'daki hayat pahalılığı artış hızıyla genel ekonomik durum hakkında rapor yayınlamıyor.

Ulusal para biriminden sıfırların atılması enflasyon oranını düşürmeye uygun bir yöntem olarak kabul edilmiyor. Devlet Başkanı Maduro petrol endüstrisine dayalı ekonomi politikalarının eskidiğini ve ülke ekonomisinin yeni bir temele oturtulup ithal edilen malların Venezuela'da üretilmesi gerektiğini söyledi.
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