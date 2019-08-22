Samanyolu Haber /Ekonomi / Venezuela aşkı mecburen kısa sürdü /22 Ağustos 2019 10:33

Venezuela aşkı mecburen kısa sürdü

Ziraat Bankası’nın hesaplarını kapattığı Venezuela ile ticaret de durdu. TÜİK verilerine göre, 2018’de hızlı bir artış kaydeden iki ülke arasındaki ticaret, ABD’nin yaptırım tehditlerinin ardından bu yılın ilk yarısında büyük oranda düşüş yaşadı.

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Tayyip Erdoğan, geçen yıl Venezuela'ya giderek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019’un ilk 6 ayında Türkiye'nin Venezuela'dan ithalatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 99.5 azalarak 879 milyon dolardan 4 milyon dolara geriledi.

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre, Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı da aynı dönemde yüzde 34 azalarak 42 milyon dolara düştü. Ticaret hacmi ise bu dönemde yüzde 95 gerileyerek 46 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'na göre, 2018 Ocak-Eylül döneminde bu ülkeden 900 milyon dolar değerinde altın ithal eden Türkiye, ABD’nin Caracas’ın altın ticaretine sert yaptırım öngören 1 Ekim 2018 tarihli düzenlemelerinin ardından altın alımını durdurdu. Ekim 2018-Haziran 2019 arasındaki 9 ayda Türkiye, bu ülkeden hiç altın alımı yapmadı.

ABD resmi yetkilileri, Türkiye’yi Venezuela ile altın ticaretini durdurmaya çağırmış, ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri Türkiye’ye gelerek Ankara’da resmi yetkililer ve iş insanlarıyla görüşmüştü.
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