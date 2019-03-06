Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela Alman büyükelçisini istenmeyen adam ilan etti /06 Mart 2019 21:38

Venezuela Alman büyükelçisini istenmeyen adam ilan etti

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Almanya'nın Caracas Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.

SHABER3.COM

Venezüella, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Martin Kriener'i istenmeyen kişi ilan etti. Siyasi ve ekonomik krizle çalkalanan Venezuela hükümeti tarafından ülkenin "içişlerine karışmakla suçlanan" Kriener'e, Almanya'da dönmek için 48 saat süre verildi.
Kriener, muhalefet lideri Juan Guaido'yu Kolombiya dönüşünde havalimanında karşılayan isimler arasında yer almıştı.

DW'nin aktardığına göre, Venezüella hükümeti tarafından yapılan açıklamada "Venezüella, yabancı bir diplomatın, muhalefetin aşırıcı kesimlerinin komplucu gündemi ile paralel bir politikacı gibi bir rol üstlenmesini kabul edilemez olarak görüyor" ifadesi yer aldı.

Almanya, Venezüella'daki siyasi krizde muhalefet lideri Juan Guaido'yu destekleyen Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Almanya, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu ülkenin geçiş sürecindeki meşru devlet başkanı olarak tanımıştı. Almanya'nın yanı sıra Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Çekya da Guaido'yu tanıma kararı almıştı. Avrupalı ülkeler, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ülkeyi erken seçimlere götürmesi için süre tanımış, ancak Maduro erken seçim kararı almamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Venezuela Alman büyükelçisini istenmeyen adam ilan etti Sonraki Haber >>

Kaçırılan Salim Zeybek’in anne ve babası konuştu

Kaçırılan Salim Zeybek’in anne ve babası konuştu

Bir Nefes

Bir Nefes

Binayı yıkarken enkaz altında kaldı

Binayı yıkarken enkaz altında kaldı

Erdoğan’dan bir yalan daha

Erdoğan’dan bir yalan daha

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

İşte Çığın otoyola düştüğü anı

İşte Çığın otoyola düştüğü anı

Rusya’da buzda sıkışıp kalan iki kamyon bir aydır çıkarılmayı bekliyor

Rusya’da buzda sıkışıp kalan iki kamyon bir aydır çıkarılmayı bekliyor

Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen fırının görüntüleri yayınlandı

Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen fırının görüntüleri yayınlandı

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:55:02