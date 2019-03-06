Venezuela Alman büyükelçisini istenmeyen adam ilan etti

Venezüella, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Martin Kriener'i istenmeyen kişi ilan etti. Siyasi ve ekonomik krizle çalkalanan Venezuela hükümeti tarafından ülkenin "içişlerine karışmakla suçlanan" Kriener'e, Almanya'da dönmek için 48 saat süre verildi.



Kriener, muhalefet lideri Juan Guaido'yu Kolombiya dönüşünde havalimanında karşılayan isimler arasında yer almıştı.





DW'nin aktardığına göre, Venezüella hükümeti tarafından yapılan açıklamada "Venezüella, yabancı bir diplomatın, muhalefetin aşırıcı kesimlerinin komplucu gündemi ile paralel bir politikacı gibi bir rol üstlenmesini kabul edilemez olarak görüyor" ifadesi yer aldı.





Almanya, Venezüella'daki siyasi krizde muhalefet lideri Juan Guaido'yu destekleyen Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Almanya, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu ülkenin geçiş sürecindeki meşru devlet başkanı olarak tanımıştı. Almanya'nın yanı sıra Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Çekya da Guaido'yu tanıma kararı almıştı. Avrupalı ülkeler, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ülkeyi erken seçimlere götürmesi için süre tanımış, ancak Maduro erken seçim kararı almamıştı.