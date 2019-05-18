Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela: ABD ile diyaloga hazırız /18 Mayıs 2019 15:26

Venezuela: ABD ile diyaloga hazırız

Venezuela Dışişleri Bakanı 'ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik tüm stratejisinin başarısız olduğunu' söyledi.

SHABER3.COM

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Caracas’ın karşılıklı saygı çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre, Arreaza “Vakit diplomasi vaktidir, diplomasiye yeniden dönmeye, görüşmeler için masaya oturmaya ve birbirimize saygı duymaya hazırız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik tüm stratejisinin başarısız olduğunu belirten Arreeaza “Venezuela hükümeti ABD yönetimi ile diyalog mekanizmaları oluşturma eğiliminde” dedi.
 
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