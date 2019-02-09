Venedik’e girişler ücretli oluyor: 'Ayakbastı parası' alınacak





Belediyenin başlattığı bu projeye turizm bakanı, "Turist kovucu bir ülke mi olmak istiyoruz?" diyerek karşı çıktı.





Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro bu hafta içinde yaptığı açıklamada 1 Mayıs’tan itibaren kente girişler için günlük 3 Euro ücret alınacağını duyurdu. Brugnaro, gelecek yıldan itibarense bu ücretin 10 Euro’ya kadar çıkacağını söyledi.





BBC’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Venedik Belediyesi’nin alt kurulunda bu hafta içinde onaylanan projenin üst kurulda da onaylandıktan sonra uygulanmaya başlaması bekleniyor.





Giriş ücreti uygulamasına Venedik’in tarihi kent merkezi ve etrafındaki adalar dahil olacak. Venedik’te yaşayanlar, eğitim görenler ve bu bölgelerdeki otellerde kalanlardan ise bu ücret alınmayacak.





Halen Venedik de dahil olmak üzere İtalya’nın birçok kentinde otellerde konaklayanlardan “turist vergisi” alınıyor. Yeni uygulamayla ise kentte konaklamayan ancak günübirlik giriş yapanlardan da ücret alınacak.





Bu yıl için 3 Euro olarak belirlenen giriş ücreti, 1 Ocak 2020’den itibaren seyahat dönemine göre 6-10 Euro arasında değişecek.





Bu ücreti ödemedikleri belirlenenlere ise 100-450 Euro arası ceza kesilebilecek.





Belediye Başkanı Brugnaro, 2022’den itibaren de kenti ziyaret etmek isteyenlerin sanal ortamda rezervasyon yaptırması gerekeceğini söyledi ancak bu planın detaylarını açıklamadı.

‘Yaşayan ve yaşanabilir bir kent’





Venedik kentindeki Ca’ Foscari Üniversitesi’nin geçen yıl yaptığı bir araştırmaya göre Venedik’e yılda 28 milyon civarı turistin gittiği hesaplanıyor.





Ancak araştırmacılar kentin kapasitesinin 19 milyon turistle sınırlı olduğunu, bu limitin üzerine çıkılmasının turizmi bir sorun haline getirdiğini belirtiyor.





Venedik Belediye Başkanı Brugnaro da giriş ücreti projesinin Venedik’i “yaşayan ve yaşanılabilir bir kent” olarak muhafaza etmek amacı taşıdığını söyledi. Brugnaro, bu projeyle elde edilen gelirin temizlik ve bakım masrafları için kullanılacağını ve kentin sakinleri için daha yaşanılabilir hale geleceğini belirtti.





Ancak Venedik’e girmek için ücret ödenmesi fikri aralarında Turizm Bakanı’nın da olduğu bazı kesimlerden tepki çekti. Turizm Bakanı Gian Marco Centinaio, giriş ücreti planını “işe yaramaz ve zararlı bir tedbir” diye niteledi ve “Turist kovucu bir ülke mi olmak istiyoruz?” diye itiraz etti.





İtalyan basınındaki bazı haberlerde de Venedik’in bu uygulamayla bir müzeye dönüşeceği yorumu yapıldı.



