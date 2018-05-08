Samanyolu Haber /Politika / Veli Saçılık HDP'den milletvekili aday adayı oldu /08 Mayıs 2018 17:49

Veli Saçılık HDP'den milletvekili aday adayı oldu

KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık HDP'den milletvekili aday adayı oldu. Saçılık adaylık başvurusundan sonra; "Ben sokağı önemseyen bir vekil olmayı tercih ederim" dedi.

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KHK ile ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık HDP’den milletvekili aday adayı oldu. Saçılık, yaptığı açıklamada, “Tek adam diktatörlüğüne karşı bir taraf belirtmeyi doğru buldum. Neticede insanların evlerinin duvarına ‘Kurdun dişine kan değdi’ yazanlara karşı bir tepki vermek gerekiyordu” dedi.

'SOKAĞI ÖNEMSEYEN VEKİL OLMAYI TERCİH EDERİM’

Dokuz Sekiz habere konuşan Saçılık, “Seçildiğim takdirde geleneksel anlamda deri koltuklarda oturup kürsülerde konuşan değil, grevden greve direnişten direnişe koşan halkın sorunlarıyla iç içe bir pratiğin içinde olacağım” diyerek, “Parlamento mücadelesi her şey değil, bir şeydir. Esas kazanımlarımızı sokakta elde ederiz. Ben sokağı önemseyen bir vekil olmayı tercih ederim” diye konuştu.
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