Veli Küçük'ün de aralarında olduğu emekli askerler lojmandan çıkarılıyor













Odatv'de yer alan habere göre 'Terörle Mücadele Kanunu ile Koruma Hizmetleri Yönetmeliği ve Yönergesi'nde yer alan düzenlemelere göre 'terörle mücadele' eden isimler için çeşitli koruma tedbirleri alınıyor. Bu kişilere yönelik koruma kararlarının değerlendirmesi ise Vali veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında oluşturulan “İl Koruma Komisyonu” tarafından ele alınıyor.





Merkezde ise İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında oluşturulan “Merkez Koruma Komisyonu” yetkili.





Haberde yer alan bilgilere göre 'kritik isimlere' yönelik koruma kararlarının nasıl uygulanacağına İl Koruma Komisyonu” ve “Merkez Koruma Komisyonu” karar veriyor.





Bu kurullar ise her yıl koruma kararı olan isimleri tekrar değerlendirmeye alarak durumlarını ele alıyor. Ocak 2018'de de kurullarda bazı emekli askerlerin durumu da ele alındı. 29 Haziran 2018'de de Komisyonu'ndan emekli askerlere bir tebligat gitti. Buna göre, statüleri “özel koruma”dan “yakın koruma”ya alınmıştı.





Odatv'de yer alan habere göre bu da lojmanlarda kalan emekli askerlerin lojmanlardan çıkarılması anlamına geliyor. Beşiktaş Balmumcu semtindeki lojmanlardan çıkarılacak isimlere de tebligat gönderilmiş. Hatta bu isimlere lojmanları boşaltmaları için bir buçuk ay süre verildiği ifade ediliyor.





Haberde yer alan bilgilere göre lojmandan çıkarılacak isimlerden bazıları şöyle: Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Emekli Albay Fehmi Altınbilek, Emekli Albay Cemal Temizöz, Emekli Kurmay Albay Hasan Atilla Uğur, Emekli Albay Ali Aydın, Emekli Albay Yusuf Burhan Ergin, Emekli Tümgeneral Mehmet Çörten...





Haberde boşaltılacak lojmanların İstanbul'un emlak değerinin en yüksek bölgeler olduğu ve bu bölgelerin ranta kurban edileceğine dair iddiaların Türk Silahlı Kuvvetler'de konuşulan konular olduğu iddia ediliyor.