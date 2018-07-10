Vekilliğe aday gösterilmedi ama bakan oldu: Biraz şaşırdım

İzmir'de 24 Haziran seçimlerinde AKP'den aday adayı olan ancak aday listesine giremeyen Bekir Pakdemirli, AKP'nin yeni kabinesinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi.







BİM, Turkcell ve Albaraka Türk Katılım Bankası'nın yönetim kurulu üyeliğini de yürüten Pakdemirli "Biraz şaşırdım. Reisi Cumhur'umuza bu görevi bana verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.





Haberi dün aldığını söyleyen Pakdemirli, şaşırdığını ifade ederek, "Benim de dün haberim oldu. Böyle bir beklenti içerisinde değildim. Hem kendisine hizmet hem de millete hizmet imkanı doğdu. Canla başla bölgemize, İzmir'imize ve Türkiye'mize hizmet için çalışacağız" ifadelerini kullandı.





KARDEŞİ CADI AVI TUTUKLUSU





Bekir Pakdemirli'nin kardeşi Mehmet Pakdemirli, 2016 yılında, Celal Bayar Üniversitesi rektörüyken KHK ile üniversiteden ihraç edilmişti. Pakdemirli daha sonra hizmet hareketine yönelik yürütülen cadı avı sürecinde tutuklandı. Kardeş Pakdemirli halen bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor.

