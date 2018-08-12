Vekillere danışman olmak için MİT'ten onay almak şart...

Meclis’te CHP ve HDP’nin milletvekili danışmanlığı için gönderdiği listedeki 18 kişi “Arşiv araştırması neticesinde güvenlik açısından uygun görülmediği” gerekçesiyle veto edildi. Danışmanlarla ilgili kararın MİT’ten gelen “sakıncalı” yazısına göre verildiği belirtilirken, TBMM bürokrasisi somut bir gerekçeye dayanmayan vetolarla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.









24 Haziran seçimlerinin ardından Meclis’te milletvekili danışmanı olarak görevlendirilecek isimlerle ilgili liste parti gruplarınca TBMM Başkanlığı’na iletildi. CHP ve HDP gruplarının bildirdiği isimlerden bazılarının göreve başlamasına “Arşiv araştırması neticesinde güvenlik açısından uygun görülmediği” gerekçesiyle izin verilmedi. CHP ve HDP Grup Yönetimlerinin, veto gerekçesiyle ilgili bilgi edinme çabaları sonuçsuz kaldı. Meclis bürokratlarının açıklama yapmaktan kaçındıkları ve gayri resmi olarak “MİT’ten gelen yazıya göre hareket ettiklerini” söyledikleri belirtiliyor. Söz konusu MİT yazısında “Üçüncü kişilerle paylaşılmasının yasak olduğu” uyarısı bulunulduğu için bürokratlar bilgi veremeyeceklerini ifade ediyor.





Avukata da izin yok

Danışmanlık yapmalarına izin verilmeyen 18 kişiden 14’ü HDP, 4’ü de CHP Grubu’nun ilettiği listeden. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hukuki bir dayanağı olmayan veto kararıyla ilgili TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunacaklarını belirtti.





Görev yapmaları engellenen danışmanlardan birisinin stajını tamamlayarak avukatlık belgesi aldığını vurgulayan Özel, avukatlık kimliğiyle Meclis yerleşkesi dahil emniyete, adliyeye, askeri alanlara girip çıkabildiğini belirterek, “Yüksek güvenlikli pek çok yere giriş çıkışında hiçbir risk görülmeyen birinin Meclis’te bir milletvekilinin danışmanı olarak çalışmasının ‘güvenlik’ gerekçesiyle sakıncalı bulunmasının hiçbir izahı olamaz” dedi.





Resmen somut bir belge ortaya konulmamakla birlikte, Meclis koridorlarında “Gezi sürecinde sosyal medyadan yapılan paylaşımlar, şiddet içermeyen protesto gösterilerine katılmak ya da açık tutum ortaya koyan bildirilere imza vermiş olmak” gibi gerekçelerden söz edildiğini belirten Özel, şunları söyledi: “Danışmanını seçme özgürlüğünü milletvekilinin elinden almak, muhalefete sınır çizmektir. Avukat olmaya engel hal yok ama muhalefet yapan milletvekiline katkı sağlamaya engel var. Sakıncalı olduklarını dair resmi bir bilgi varsa paylaşmalarını istediğimizde açıklama yapamayan bürokratlar, MİT’ten gelen içeriğini açıklayamayacakları yazıyı dayanak gösteriyorlar” diye konuştu.





OHAL mantığı

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de hiçbir somut gerekçeye dayanmadan milletvekillerinin istedikleri danışmanla çalışmasına engel olunmasının “OHAL mantığının” göstergesi olduğunu belirtti.





Bilgen, bir siyasetçinin danışmanlığını yapacak kişilerin de geçmişte siyasi tutum ve tavırlarını ortaya koymuş olmalarından doğal bir şey olamayacağını kaydetti.