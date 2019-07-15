Vekiller 2,5 aylık tatile giriyor, umutlar sonbahara kaldı

TBMM’nin 2. dönem 2. yasama yılı sürpriz bir değişiklik olmazsa bu hafta sona erecek. Meclis geçen yasama döneminde 11’i uluslararası sözleşme olmak üzere toplam 37 kanun çıkardı. Kanunlar arasında 2019 yılı bütçesi, askerlik, Turizm Ajansı kurulması gibi konular dikkat çekerken geniş toplumsal kesimlerin beklediği yargı reformu, 3600 ek gösterge yeni yasama dönemine kaldı.









1 Ekim 2018’de başlayan Meclis Genel Kurulu toplam 101 gün çalıştı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kurulması, Trafik Cezalarının arttırılması, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda değişiklik gibi düzenlemelerle çalışmaya başlayan Meclis’in en önemli düzenlemelerinden biri 2 yıl süren OHAL’in, kamu kurumlarından ihraç başta olmak üzere bazı uygulamalarını sürekli kılan kanun oldu. Sağlık, TOBB yasası, Çevre Kanunu, ve Bütçe Kanunu olmak üzere 24 Şubat’a kadar yoğun bir mesai yapan Meclis 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 2 ay kapalı kaldı. Yerel seçimlerin ardından ise Kapadokya Alanı Kanunu, Askeralma Kanunu, Sporda Şiddetin Önlenmesi Kanunu ve Turizm Ajansı Kanunu’nun bulunduğu çok sayıda düzenleme yapıldı.





MECLİS 2.5 AY TATİLE GİRECEK





Meclis Genel Kurulu son haftaya “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla özel oturum ile başlayacak. Ardından içinde Merkez Bankasının ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılması, şirket borçlarına yapılandırma, Varlık Barışı’nın 6 ay uzatılması gibi konuların bulunduğu ekonomi alanında düzenlemeler içeren “torba kanun teklifi” görüşülecek. Meclis’in sürpriz bir değişiklik olmazsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı’nın görüşmelerinin ardından yaklaşık 2.5 ay sürecek tatile girmesi bekleniyor.





BÜYÜK BEKLENTİ YARATILAN YARGI REFORMU SONBAHARA KALDI





Hükümetin 100 günlük eylem planı içinde 3600 ek gösterge yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 24 Haziran seçim sürecinde bununla ilgili düzenleme yapılacağını açıkladı. Ancak geçen yasama döneminde bu konuda bir teklif Meclis’e gelmedi. Toplumsal beklenti yaratan konulardan biri de MHP’nin Şartlı Ceza İndirimi Teklifi ile gündeme gelen “af” oldu. Bu teklifle ilgili de adım atılmadı ama Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketinde infaz süresinde değişiklik, denetimli serbestlik süresinin arttırılması, tutukluluk süresinin 2 yıl ile sınırlandırılması ve 5 yılın altındaki suçlarda Yargıtay yolunun açılması gibi cezaevinden 80 bin kişinin tahliyesine yol açacak bir düzenleme hazırlığı büyük beklentiye yol açtı. Muhalefetin bu iki konuyla ilgili yasalar çıkmadan Meclis’in tatile girmemesi önerisi karşılık bulmadı. İki konuda yeni yasama dönemine kalmış görünüyor.





DAHA GENİŞ YARGI PAKETİ HAZIRLIĞI





AKP yöneticileri bu konuların yeni döneme kalmasının “yürürlükten kalktığı” anlamına gelmediğini söylüyor. Bir AKP yöneticisi yargı reformu kapsamında birden fazla kanun teklifi planı varken, yeni döneme kalması ile tüm talep ve beklentileri içerecek şekilde toplu olarak, çok daha kapsamlı bir değişiklik teklifi olarak Meclis’e gelebileceğini söyledi.





İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GELECEK





Meclis İçtüzüğü’nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum için bazı acil düzenlemeler yapıldı. Ancak hem Komisyonlarda hem de Genel Kurul çalışmalarında siyasi bir muhatap olmaması tartışma konusu. Tekliflerle ilgili milletvekillerinin sorularına yanıt verecek siyasi bir sorumlu olması isteniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin eksikliklerini belirlemek için yapılan çalışmanın da tamamlanmasının ardından yeni yasama döneminde Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin bir İçtüzük değişikliği için adım atması bekleniyor.