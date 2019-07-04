Samanyolu Haber /Gündem / Vekil şırayı içmiş içirmiş faturasını belediye ödemiş! /04 Temmuz 2019 09:49

Vekil şırayı içmiş içirmiş faturasını belediye ödemiş!

35 milyon lira borcu olan Adıyaman’ın Besni Belediyesi’nin, AKP Milletvekili Ahmet Aydın ile eski milletvekili Mehmet Metiner’in misafirlerine ikram etmek üzere 42 bin 570 liralık şıra aldığı belirlendi.

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AKP’li belediyeler kamu kaynaklarının israf edilmesiyle gündemde. Son olarak Adıyaman’da bulunan AKP’li Besni Belediyesi’nin kasasından binlerce liralık şıra alımı yapıldığı ortaya çıktı.

35 milyon lira borcu Besni Belediyesi’nin hesaplarını inceleyen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile eski AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in konuklarına ikram etmesi için 42 bin 570 liralık şıra alımı yapıldığını belirledi. Faturalara göre ise Ahmet Aydın için 28 bin 50, Mehmet Metiner için de 14 bin 520 liralık şıra alımı yapıldı.

Bakanlık raporu, aynı zamanda Meclis Başkanvekili olan Ahmet Aydın’a iki kalemde şıra alındığını ortaya koydu. 19 Ocak 2017 tarihli ödeme kaleminde “TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın gelen misafirlerine ikram için şıra alım bedeli 14.300 TL” bilgisine yer verildi. 20 Şubat 2017 tarihli yevmiye kaleminde de “Ahmet Aydın'a gönderilmek üzere şıra alım bedeli: 13.750 TL” denildi.

27 Mart 2018 tarihli yevmiye kaleminde de “Belediye Başkanımız tarafından Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Erkenek İçmesuyu toplantısı ve İstanbul Milletvekili Metiner'i ziyaretleri esnasında şıra paketi alım gideri: 14.520 TL'' bilgisine yer verildi.

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Besni ilçesinde bir kiloluk şıra paketinin en kalitelisinin fiyatının 50 TL olmasına rağmen miktarı belli olmayan paketlerin 115-130 TL arası fiyatlarla alındığı tespit edilmesi oldu. 

Müfettişler, raporlarında Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk'e 436 bin 529 liralık zimmet çıkarılmasını istedi.
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