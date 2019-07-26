Vebali boynuna olsun, kimse çığlığımızı duymuyor

“Mektubumun sahibine ulaşmasına engel olursan vebali boynuna olsun. Çünkü kimse çığlığımızı duymuyor.”







Bu satırlar 2016 yılı ağustos ayından bu yana Ankara Sincan 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan akademisyen adayı İbrahim Coşkun’a ait.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na bir mektup yazan Coşkun, engelli kızının, ‘varlık ile ölüm arasında’ sıkıntılarla tek başına mücadele ettiğini belirtti.





Eşinin ve tüm mağdurların sesini duyurmak için cezaevinden mektup yazdığını belirten Coşkun’un sesini ne yetkililer ne resmi kurumlar ne de etrafındaki insanlar duyuyor… Pek çok insan bu serzenişe duyarsız.





"KUR'AN DERSİ VERDİĞİM İÇİN 8 YIL 9 AY HÜKÜMLÜYÜM"





Mektubunda, “2010 yılı öncesinde cemaat kurumlarında çalıştığım, bu süreçte de okul velilerimizle Kuran, Tefsir, İlmihal, Hadis ve Siyer sohbetleri yaptığımdan dolayı 10,5 yıla, iyi halden dolayı da 8 yıl 9 aya hükmedilmiş bir hükümözlü tutukluyum.” diyen Coşkun, tutuklanmadan önce Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde doktorasını yaptığını, aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nde kavramlaştırılmış bir konuyu, saha çalışması şeklinde tez olarak yazan, bunun için ABD’ye gidip gelen bir akademisyen adayı olduğunu belirtiyor.





Yüzde 99 engelli kızının durumunu ve cezaevinde şahit olduğu hak ihlallerini yazan İbrahim Coşkun, mektubunu postaya vermeden önce cezaevi mektup komisyonuna da bir not yazıyor: “Aracı Arkadaş! Mektubumun sahibine ulaşmasına engel olursan VEBALİ boynuna olsun, çünkü kimse ÇIĞLIĞIMIZI duymuyor.”





Aslında bu not herkese…





İBRAHİM COŞKUN'UN MEKTUBU





Eşinin “Allahım ikimizin de canını al, kızımı arkada bırakma.” diye dua ettiğini yazan İbrahim Coşkun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yüz binlerce insana reva gördüğü zulmün vesikası niteliğindeki mektubu yayımlıyoruz:





"Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu,







Ülke olarak son derece buhranlı zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde, bigâne kalmamanız gerektiğini düşündüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü inanıyor ve biliyorum ki, bu mesele çözülmeden ülkemizdeki hiçbir sorun esaslı bir çözüme kavuşturalamayacaktır.





O sorun ise merkezinden benim ve benim gibilerin olduğu (FETÖ yargılamaları) ana özünde bu toplumun ve ülkenin bir geleceği olacaksa onların tümünü, kısaca hepimizi ilgilendiren, insanca yaşamamızın teminatı olacak olan ADALET, İNSAN HAKLARI ve ÖZGÜRLÜKLER meselesidir.





Şahsım Ağustos 2016’dan bu zamana cezaevindeyim. 2010 yılı öncesinde cemaat kurumlarında çalıştığım, bu süreçte de okul velilerimizle KURAN, tefsir, ilmihal, hadi ve siyer sohbetleri yaptığımdan dolayı 10,5 yıla, iyi halden dolayı da 8 yıl 9 aya hükmedilmiş bir hükümözlü tutukluyum. (Yeminli tanıkların, okul velilerin ifadeleri bunlardır. Bir de polis zoruyla ifade verenler önlerine konan şablonları imzalamaları istenen ve imzalamayanların tutuklandığı itirafçılar var ki bahsimiz haricidir.)





KIZIM BU SÜREÇTE YÜZDE 99 ENGELLİ HALE GELDİ







Tutuklanmadan önce Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde doktorasını yapan, Amerika Harward Üniversitesi'nde kavramlaştırılmış bir konuyu saha çalışması şeklinde tez olarak yazan, bunun için ABD’ye gidip gelen bir akademisyen adayıydım.





Sizlere anlatmak istediğim maruz kaldığım (ız) adaletsizlikler, hukuksuzluklar değil, bu hukuksuzlukların sayıları milyonlara ulaşan insanların hayatlarında açtıkları yaralardır.





Yıkılmalar, kopuşlar ve yaşadığımız (yaşatılan) travmalardır. Kendimde dahil olarak birkaç örnekle manzarayı size sunarak bu sıkıntıları ve acıları 500 bin ile çarpmanızı isteyeceğim. (İçişleri Bakanı 500 binden fazla insan yaptıklarını -adli işlem- ifade etmiştir.)





7 yaşındaki tek çocuğum olan kızım bu süreçte yüzde 99 ağır engelli hale gelmiştir. Beslenmesi için karnından midesine delik açarak bir boru takılmış, bu surette beslenmesine çalışılmaktadır. Beynine kalp pili şeklinde bir alet takılarak kasılmaları, çektiği acıları ve ağlamaları azaltılmaya çalışmıştır.





EŞİM ÖLÜM İLE HAYAT ARASINDA VAR OLMA MÜCADELESİ VERİYOR





Hayati risk taşıdığı için tedavisi evde devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Ona bakmaya çalışan işinden, eşinden edilmiş eşim hiçbir geliri olmadan kirada oturarak ölüm ile hayat arasında var olma yok olma mücadelesi vermektedir. (RAPORLARI EKTEDİR)





“ALLAHIM İKİMİZİN DE CANINI AL! KIZIMI ARKAMDA BIRAKMA”





Kızımın acıları ve ağlamaları karşısında dayanamayan eşim şöyle dua ettiğini ifade etmiştir: “Allahım ikimizin de canını al! Kızımı arkamda bırakma! Bakacak kimsesi yok!” diye geceler boyu yalvardığını anlatıyor.





–Akşehir T Tipi KCİK arkadaşım Bekir beyin oğlu; babası içeri alınınca şoka giriyor ve hiçbir hastalık belirtisi olmadan vefat ediyor. (14 yaşında).





–Sincan’da yan koğuşta savcı beyin; görüşe gelirken trafik kazasında vefat etti.





–Bir arkadaşımızın hanımı; dayanamayarak intihar etti.





–Binlerce arkadaşımızın eşleri, anne ya da babaları çektikleri sıkıntılardan KANSERE yakalandılar; kimisi içeride vefat etti, kimisi dışarıda vefat etti. Bir kısmı da hastalıkları ve dertleriyle yaşamaya devam ediyor.





Hangi birini anlatayım ki? başta dediğim gibi bu acıları 500 bin ile çarpmanız gerekiyor ve bizleri ANLAMANIZ için; EN ASGARİ SEVİYEDE bir insani yaklaşımla EMPATİ yapmanız gerekiyor.









HAYATIMIZIN İÇİNE KOCAMAN BİR KRATER BOŞLUĞU AÇILDI





15 Temmuz bahane edilerek hayatlarımızın içine kocaman bir krater boşluğu açıldı… Şimdi ise o boşluklara annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı gömüyorlar; bize ise dört duvar arasından seyrettiriyorlar…





BAZILARI ZEVKLE, BAZILARI UFAK BİR ACIMAYLA SEYREDİYOR







Koskocaman bir ülke iktidarından muhalefetine bir sosyal felakete duyarsızca, bazıları zevkle, bazıları da ufal bir acımayla seyrediyor.





–Bir kısmı FETÖCÜ derler korkusu ile susuyor.





–Bir kısmı yalakalığın, yüzsüzlüğün görülmemiş bir haliyle insanların acılarından nemalanmaya, mevcut durumu makama, mevkiye ve paraya tahvil etmeye çalışıyor.





–Bir kısmı ‘Bizim 28 Şubat’la bile yapamadığımızı-yapmadığımızı bu siyasal İslamcılar yapıyor’ diye ellerini ovuşturuyor.





–Bir kısmı bir gün gelip kendilerini de vuracak olan zulmü ‘kesilecek canının, kasabın bıçağını yalaması gibi’ kutsuyor.





–Bir kısmı da ‘NEME LAZIMCILIK’ aymazlığı içinde özelde ben ve benim gibilere çektirilen ama aslında tüm ülkenin geleceğini ipotek altına alan dramları TV seyreder gibi izliyor.





Listeyi uzatmak belki mümkün ama DERDİM, AMACIM bu sosyal felaketi fark ettirmek olduğunda bu kadarla iktifa ediyorum.





Son olarak şunu da ekleyeyim; dışarı çıktığımızda konumumuza, mesleğimize ne uygun iş bulabiliyoruz, ne de iş veriyorlar-verdiriyorlar. Ama en azından hamallık da olsa ailemize bakabilmenin yolu açılmış oluyor.





SİZLERDEN TALEBİM VE İSTİRHAMIM ŞUDUR:







Meclis kulislerinde 2018’in başından beri hazırlandığı söylenen ama bir türlü gündeme getirilemeyen adli düzenlemelerin;





–Sürekli olarak bir pazarlık ve oy toplama aracı olarak kullanılmaktan çıkarılarak bir an önce Meclis’e getirilmesi ve yasalaşması sağlanarak yüzbinlere çektirilen bu acıların bir kısmına son verilmesidir.





–Tarihe belki de ‘sosyal soykırım’ olarak geçecek bu yaşananlara daha fazla seyirci kalınmamasıdır. Acıların üzerine büyük FETÖ perdesi çekerek bu dramların daha fazla çoğalmamasıdır.





KIZININ ÖLÜME GİDİŞİNİ DEMİR PARMAKLIK ARASINDAN İZLEYEN BİR BABAYIM





–Şahsım olarak kendimden başka birinin ya da birilerinin sözcüsü değilim. Tek çocuğu, kızı erken yaşta ÖLÜME götüren bir hastalığa yakalanmış, onun tedavisi adına bile bir şey yapamayan, ölüme gidişini demir parmaklıklar arkasından seyreden bir baba kızının ve kocasının acılarından dolayı psikolog ile bedensel olarak bitmiş hale gelen bir kadının kocasıyım.





Yaklaşık 3 senedir de haksız bir şekilde hapis yatmaktayım. Anlayışınızı bekliyor, saygılar sunuyorum.





HÜMEYRA SİNEM COŞKUN’UN HASTANE RAPORU: HAYATİ RİSKİ VAR





23 Nisan 2012’de dünyaya gelen Hümeyra Sinem Coşkun’un sağlık durumu ciddi.





Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi 27 Eylül 2018’de verdiği rapora göre özel gelişim bozukluğu bulunan Hümeyra Sinem’in “durumunun ilerlemesi halinde yaşamsal riski bulunuyor.”





Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 16 Ağustos 2018’de verdiği rapora göre engellilik durumu yüzde 99 olan Hümeyra Sinem’in engel durumu ‘ağır’ olarak tanımlanıyor.





---





---