Samanyolu Haber /Gündem / Ve İstanbul'a ulaşıldı /07 Temmuz 2017 14:39

Ve İstanbul'a ulaşıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 23. gününe Gebze Topçular Kışlası Mevkii'nden başladığı yürüyüşte saat 12.00 civarında İstanbul il sınırına ulaştı.

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Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öngören raporu kabul etmesini "Biz herkes için adalet istiyoruz. Türkiye AKP'den ibaret değil. Bizim adalet arayışımıza destek vererek umarım Türkiye ile ilişkilerin devam niteliğinde karar alırlar. Umarım Türkiye ile ilişkilerin devam niteliğinde karar alırlar." şeklinde değerlendirdi.

Yürüyüşçülerle ilgili "Çok mutluyum. Kimsenin burnu kanamadan İstanbul'a yürüyoruz. Yürüyüşümüz Maltepe'de sürecek ama adalet arayışımız sürecek" dedi.

Bugün toplamda 14.7 km yürüyecek olan kortej İstanbul'a da girdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yürüyüşçüler İstanbul il sınırı tabelası önünde fotoğraf çektirdiler. 

Kortej akşam Tuzla İçmeler'de konaklayacak. Güvenlik önlemlerinin daha da arttırıldığı yürüyüşte yol kenarında toplanan çok sayıda kişi de yürüyenlere destek verdi.
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