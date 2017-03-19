Samanyolu Haber /Gündem / Ve AKP Hamas'ı da sattı! /19 Mart 2017 20:15

Ve AKP Hamas'ı da sattı!

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem Turkiye'nin Filistin-İsrail politikasında tutumuyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

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Türkiye Büyükelçisi: Türkiye Hamas'ı desteklemiyor
 
Kemal Ökem, Türkiye'nin Gazze'de Hamas'ı değil Filistin halkını desteklediğini söyledi.
 
Hamas Lideri Halit Meşal geçtiğimiz yıllarda AKP'ye açıktan destek vermiş, Erdoğan'ı islam aleminin lideri ilan etmiş ve AKP kongresinde konuşma yapmıştı.


 
Hamas Lideri Halid Meşal, AKP Konya 5. Olağan İl Kongresine katılarak, “Ey Konya halkı şunu mutlaka iyi bilin, güçlü bir Konya, güçlü bir Türkiye güçlü bir Kudüs, güçlü bir Filistin demektir. İnşallah zafer yolunda Allah hem sizinle hem bizimle beraberdir. Demokratik Türkiye, istikrarlı Türkiye ve kalkınmış Türkiye tüm Müslümanlar için güç kaynağıdır. Nasıl ki geçmişte yüzyıllar boyunca sizin halkınız Kudüs'ü, Aksa'yı, Filistin'i koruduysa umutluyum gelecekte de Filistin'i, Kudüs'ü tekrar kurtaracağız inşallah” demişti.
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