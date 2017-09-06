Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşlıktan çıkarma prosedürü için süre doldu /06 Eylül 2017 00:29

Vatandaşlıktan çıkarma prosedürü için süre doldu

OHAL Kapsamında çıkarılan bir KHK ile vatandaşlıktan çıkarma prosedürü uygulanabilmesi için geçmesi gereken 3 aylık süre bitti

SHABER3.COM

KHK ile 15 Temmuz sonrası haklarında soruşturma açılan ancak yurt dışında bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkarılması işleminde sona gelindi.  

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan listede yer alan 130 kişi için tanınan 3 aylık süre doldu. Aralarında Fethullah Gülen Hocaefendi ve milletvekilleri Tuğba Hezer, Faysal Sarıyıldız gibi isimlerin de bulunduğu kişilerden yurda döndükleri tespit edilmeyenler, Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarılacak.

ULUSLARARASI HUKUKTA YERİ YOK

Uluslararası hukukta yeri olmayan vatandaşlıktan çıkarma/vatansız bırakma kararı Türkiye Cumhuriyeti'nde en son 12 Eylül darbe yönetimi tarafından uygulanmış, vatandaşlıktan çıkarılan binlerce kişiye daha sonra iade-i itibar edilmişti. Adil yargılamanın yok edildiği Türkiye'de hukukun askıya alınması sebebiyle yurtdışında bulunanlarla ilgili vatandaşlıktan çıkarma prosedürünün binlerce kişiye uygulanması bekleniyor.
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