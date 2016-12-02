"Vatandaşlıktan çık Babacan!"

Erdoğan cephesi Ali Babacan'ın maillerini yayınladı

AKP'de "Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi görevlerde bulunan Ali Babacan'ın, görevi bıraktıktan sonra Dünya Bankası Grubu (WBG) eski başkanı Robert Bruce Zoellick'e mektup yazarak iş istediği öne sürüldü.





Ali Babacan'ın gönderdiği mektup, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'in sahibi olduğu superhaber.tv sitesinde yayımlandı. Söz konusu haberin, Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın da içinde bulunduğu bazı AKP'lilerle "yeni parti kuracağı" iddiası ve Gül ile Mehmet Şimşek'i hedef alan haberlerin ardından servis edilmesi de dikkat çekti.













"ATTIĞI MAİLİ ELE GEÇİRDİK"





"Babacan'ın kariyerindeki bu sonu çok daha önceden gördüğü ve iş başvuruları yapmaya aylar öncesinden başladığı ortaya çıktı." denilen haberde, "Ali Babacan'ın 1 Kasım seçimlerinden önce Ağustos ayında Dünya Bankası Grubu (WBG) eski başkanı Robert Bruce Zoellick'e (Babacan'ın hitabıyla Bob)'a attığı maili Superhaber ele geçirdi." denilmesi dikkat çekti.





Habere göre Babacan mektubunda, hükümetteki 13 yıllık görevinin sona erdiğini belirterek "Dışişleri Bakanı, AB Bakanı, Hazine Bakanı görevlerim sırasında seninle tanışma ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bütün bu süreçte bana gösterdiğin nazik arkadaşlık ve işbirliği için sana tüm kalbimle şükranlarımı belirtmek isterim. Seninle gelecekte yine karşılaşmayı dört gözle bekleyeceğim." dedi.







Mektubu aldığı tarihte, Bilgi Üniversitesi'nin de sahibi olan Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı (Laureate International Universities)'nda bağımsız direktör olarak çalışan Zoellick ise bu mektubu Laureate'in CEO'su Douglas L. Becker ile paylaştığı belirtildi.





Babacan'ı, Becker’a öneren Zoellick, eski Başbakan Yardımcısı'nın iyi bir "rektör" olabileceğini belirtti.













- İşte Babacan'ın o "iş başvurusu" mektubu;





"Sevgili Bob,





Türk hükümetlerindeki 13 yıllık görev yaptıktan sonra, bu hafta sonu görevimden ayrılıyorum.





Dışişleri Bakanı, AB Bakanı, Hazine Bakanı görevlerim sırasında seninle tanışma ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum.





Bütün bu süreçte bana gösterdiğin nazik arkadaşlık ve işbirliği için sana tüm kalbimle şükranlarımı belirtmek isterim. Seninle gelecekte yine kaşılaşmayı dört gözle bekleyeceğim.





Bu fırsattan istifade başarı ve mutluluk dileklerimi iletmek isterim."









- Zoellick'in Laureate CEO'suna mektubu;





"Sevgili Doug,





Laureate’in Türkiye’deki okulu ile ilgili konuşmamıza binaen sana Ali Babacan’dan aldığım aşağıdaki notu iletmek istedim. Gördüğün gibi 13 yıl boyunca üst düzeyi ekonomik görevlerde bulunmuş dünyada ve Türkiye’de çok saygın bir kişidir. Kibar, akıllı, prensipli ve düşünceli bir insandır. Senin ihtiyaçlarına bağlı olarak Ali Babacan Türkiye’de Laureate ile çalışmak için gerek Mütevelli Heyetinde gerekse Rektör olarak mükemmel biri olabilir.





Geleceğe dair planlarını bilmiyorum ancak daha fazlasını öğrenebilirim. Bu sadece ham bir fikir fakat sana iletmek istedim."





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KUZENİ





Babacan'ın maillerini yayınlayan superhaber.tv sitesinin sahibi olan Cengiz Er, Erdoğan'ın teyzesinin oğlu.





Yıllarca Kanal 7’de çalışan Er, 2006’da Kanal 24’te genel yayın yönetmenliği görevine getirilmiş, ardından Erdoğan’a yakın Çalık Holding bünyesinde kurulan A Haber kanalında bir süre genel yayın yönetmenliği görevi yapmıştı.





YANDAŞ GAZETE: VATANDAŞLIK'TAN DA ÇIK ALİ BABACAN





Haberi bugün sayfasına taşıyan saraya yakın Yeni Söz gazetesi de Ali Babacan'a "Vatandaşlıktan da çık Ali Babacan" dedi.















