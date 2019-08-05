Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşın “öğretmen yok” sözlerine Yıldırım'ın cevabı: Silah zoruyla mı getirelim /05 Ağustos 2019 09:25

Vatandaşın “öğretmen yok” sözlerine Yıldırım'ın cevabı: Silah zoruyla mı getirelim

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir kişi, “Öğretmen yok.” dedi. Yıldırım’ın “Silah zoruyla mı getirelim?” cevabı şaşkınlıkla karşılandı.

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı iki defa hezimete uğrayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da gerçekleştirdiği ziyarette koruma konvoyu dikkati çekmişti. Gösterişli bir ziyarette bulunan Yıldırım, Refahiye ilçesindeki ziyarette vatandaşların taleplerini dinledi.

Sosyal medya yayınlanan bir video da bir vatandaş okulda öğretmen eksiği olduğunu ve ilçeye Türkçe ve Matematik öğretmeni atanmasını istedi. 

Binali Yıldırım ise cevap olarak, “Gelmiyorlar efendim, silah zoru ile getirebilir misin? Orada 100-150 öğrenci olacak, lojman yapılacak… Bunlar yapılınca olur. Sen istemesen de gelirler. Zorlama yapılan işin devamlılığı olmaz. Bugün bir şekilde baskıyla getirirsin öğretmen ama bir ay sonra işe gelmez.” dedi.

“ÖĞRETMEN YOK” DEDİKLERİ İLDE 100’DEN FAZLA EĞİTİMCİ İHRAÇ EDİLMİŞ

Yıldırım “Gelmiyorlar.” sözü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Atama bekleyen öğretmenler ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretmenler Yıldırım’ın bu cevabına tepki gösterdi. 

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrası Erzincan’da yerel bir gazete yayımlanan listeye göre il genelinde toplam 100’ün üzerinde öğretmen KHK ile ihraç edildi.
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