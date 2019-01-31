Vatandaşın gündemi işsizlik ve hayat pahalılığı

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi tarafından her yıl aralık ayında gerçekleştirilen “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA)”nın 2018 yılı sonuçları açıklandı. 26 şehirde yüz yüze yapılan görüşmelerle yapılan araştırmanın sonuçları, Türkiye'nin şu andaki en önemli sorununun ekonomik kriz olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, işsizlik, hayat pahalılığı ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi halkın gündemindeki en önemli sorunlar olarak sıralanıyor. 2017'de yüzde 17'lik oranla en önemli üçüncü sorun olarak görülen işsizlik, bu yıl yüzde 27'ye ulaşarak ülke sorunları arasında birinci sıraya yerleşti. “Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna “hayat pahalılığı” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 13.2'den yüzde 17.8'e yükseldi.





HÜKÜMETİ BAŞARILI BULANLAR AZALIYOR





Araştırma, 26 kent merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve üzeri bin kişi ile yüz yüze olarak, siyaset, ekonomik gelişmeler, toplumsal ilişkiler, Türkiye ve uluslararası gündem konularında sorular içeren anketle gerçekleştirildi. Coğrafi olarak bakıldığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç tüm bölgelerde en önemli sorun “işsizlik” iken, Güneydoğu Anadolu'da “hayat pahalılığı”, Doğu Anadolu'da ise “terör” en önemli sorun olarak görülüyor. “Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?” sorusuna toplumun yüzde 57.1'i “Ekonomik olarak daha kötüye gidiyor” yanıtını verdi. Bu oran 2017'de yüzde 48.8 düzeyindeydi. Ankete göre, 2016 yılından beri “başarılı” bulunma oranı artışta olan “hükümetin ekonomi politikaları”, 2018 yılında 2017'ye göre 14.2 puan düşerek yüzde 33.5'e indi. Bu oranın 2016 sonuçlarının gerisinde kaldığı gözlemlendi.









Öte yandan kendilerini Türk, dindar, müslüman veya sağcı olarak tanımlayan ve toplumun yüzde 25'ini temsil eden bir grup tespit ettiklerini söyleyen Prof. Mustafa Aydın, “Bu grubun yaklaşık yüzde 48'i AKP'ye, yüzde 35'i CHP'ye, oy verenlerden oluşuyor. Çok mutsuzlar ve ekonomik krizden çok fazla etkileniyorlar. Yüzde 16'sının seçimlerde ne yapacağı belli değil. Seçim sonuçlarını da bu grup etkileyecek” dedi.









Kriz, kurumlara güvene de yansıdı

Ekonomideki mutsuzluğun tüm kurumlara yansıdığını kaydeden Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın, partililere göre kurumlara güven derecesi incelendiğinde AKP seçmeninin Cumhurbaşkanlığı'na olan güveninin 10 puan birden düştüğüne dikkat çekti (% 89.9'dan % 80.7'ye). “Bunun birinci nedeni ekonomi, ikinci nedeni ise sistemin henüz oturmamış olması” diyen Aydın, AKP'ye oy verenlerin yüzde 8 ila 10'unun “mutsuz” olduğunun ortaya çıktığını aktardı.