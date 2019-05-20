Vatandaşın Erdoğan’a cevabı: Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Yol Tv’nin sokak röportajlarına katılan bazı vatandaşlar, Saray’ın halkı değil, halkın Saray’ı doyurduğunu belirtti. Saray’ın halktan alınan vergilerle yapıldığını hatırlatan kişiler, bakanları ve Erdoğan’ın danışmanlarını da halkın doyurduğunu ifade etti.

“Saray’ı kim doyuruyor?” diye soran bir vatandaş, şöyle devam etti:



“Saray’ın gelirini kim veriyor? Onun arabalarının, uçaklarının yakıtını kim veriyor? Danışmanlarının parasını kim veriyor, onları kim doyuruyor? Biz doyuruyoruz biz. O bizi değil, biz onu doyuruyoruz. Olay bu, biz onu doyuruyoruz, o bizi değil…

Sarayına biz bakıyoruz, bahçesine biz bakıyoruz. Danışmanını biz doyuruyoruz, bakanlarını biz doyuruyoruz. Yallan mı? Vergisini biz veriyoruz, uçağın yakıtını biz veriyoruz. Hepsini biz veriyoruz.”









Erdoğan ne demişti?





Erdoğan’ın 31 Mart seçimi sonrası milletvekilleriyle yaptığı toplantıda İstanbul’un kaybedilmesiyle ilgili değerlendirme yaparken şu ifadeleri kullandığı ortaya çıkmıştı:





“Sultanbeyli’de ne kadar oy aldınız? Oysa oraya ne kadar hizmet yapıldı. Ama onlar yüzde 15 oy aldılar. Sultanbeyli’ye o kadar hizmet yaptın, Kürtler ne yaptı, o kadar oy çıktı oraya…





Mideye değil artık buraya (kafasını işaret ederek) bakacağız. Herkesin midesini doyurduk, ama neticede durum böyle. Karnını doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor.”