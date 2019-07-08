Vatandaşın cebini yakacak zamlar geliyor

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni bir ekonomik paket hakkında açıklamalarda bulundu. Muş, varlık barışının 6 ay daha uzatılmasını ve 15 TL olan yurt dışı çıkış harcının da 50 TL’ye yükseltilmesini teklif edeceklerini belirtti. Mehmet Muş, mali sistemde bulunan firmaların borçlarını yapılandırması ile alakalı bir düzenleme getireceklerini belirtti.







AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Mehmet Muş, “TCMB başkanının görevden alınması ile ilgili kararın kanunu aykırı olduğu değerlendirmeleri doğru değildir. Cumhurbaşkanına böyle bir yetki tanınmaktadır” açıklamasında bulundu.





Öte yandan Mehmet Muş, TCMB yedek akçesinin yüzde 10 olarak ayrılmasını teklif edeceklerini söyledi.





AKP TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Muş gazetecilere yeni torba yasanın ayrıntılarını açıkladığı konuşmasında şunları söyledi:





*TCMB başkanının görev değişikliği ile ilgili spekülasyonlar var, karar kanunsuz değil





*TCMB kanununda bir değişikliğe gidiyoruz





*TCMB ihtiyat akçesi oranını Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz, yedek akçenin %10 olarak ayrılmasını teklif ediyoruz *Zorunlu karşılıklarla ilgili, sadece pasifte değil aktife de bakarak TCMB’ye bu karşılıkların belirlenmesi konusunda bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz .





*Mali sistemde bulunan şirketlerin borçların yapılandırılmasıyla ilgili bir düzenleme getiriyoruz.





*İstanbul Yaklaşımı’na benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz, süresi iki yıl olacak





*İki yıllık süre içinde kanunda belirtilen şartlar ve çerçeveler içerisinde şirketlerin müracaat etmesi halinde borçları yapılandırılacak.