Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşı vergi ödeyemez hale getirdiler /21 Temmuz 2017 13:36

Vatandaşı vergi ödeyemez hale getirdiler

Yedi aylık vergi tahsilatında toplanabilen miktar ekonomik krizi gözler önüne serdi...

SHABER3.COM

81 milyarlık KDV'nin ne 4'te biri bile toplanamadı. Cumhuriyet'ten Çiğdem Toker'in konuyu köşesine taşıdı: 

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KDV büyük kara delik 

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce hafta başı açıklanan son gelir rakamları, telaş yaratmayacak gibi değil. 

Yılın başından bugüne dek tahakkuk eden KDV tutarı: 80 milyar 909 milyon TL. Yaklaşık 81 milyar TL diyelim.

Peki, Maliye bu tutarın ne kadarını tahsil edebilmiş? 25 milyar 862 milyon TL’sini. (Yaklaşık yüzde 32.) 

Dikkat ediniz. Maliye, tahsil etmesi gereken 55 milyar TL KDV’yi a-la-mı-yor... 

(Fikir versin: Bütçeden ülke genelinde memurlara her ay ortalama 11 milyar TLödeniyor.) 

İşte bu korkunç tutar, Bakan Ağbal’ın itiraf ettiği “milyonun üzerindekiişletme”ye karşılık geliyor. 

Bir yandan vergi tahsil edemeyip diğer yandan “siyasi talimatla” harcama musluklarını açmaksa Hazine’nin borçlanma ihtiyacını artırıyor. 

Tabii Bakan Ağbal, o konuşmada kamu harcamalarına eleştirel bir tutum getirmiyor. Siyasi talimatla yapmak zorunda kalınan, “hayır” denilemeyen talimatlar yüzünden bozulan bütçe disiplinine makyajlı bir açıklama getiriyor: “Bu yıl ekonominin ihtiyaçlarını dikkate alarak maliye politikasında bir miktar gevşeme yaptık” diyor. Ama bu durumun Merkez Bankası’nın para politikasına destek değil, köstek anlamına geldiğini ifade etmiyor. Onun yerine “dolaylı vergiler üzerinden fiyat ayarlamalarına neden olacak ve bu yolla enflasyonu yukarıya çekecek bir vergisel düzenlememiz olmayacak” diyor. 

Sonuçta tahakkuk ile tahsilat rakamları arasında ortaya çıkan bu derin uçuruma, ancak reform zamanının geldiği izahıyla yetiniyor. 

O vakit, iktidarda 15 yıldır aynı partinin olduğunu biz hatırlatalım. 

Ve soralım: Tam 15 yıldır KDV’nin tüketimi değil de üretimi ve ihracatı vergilendirir hale gelmesinin önünde CHP mi, yoksa HDP mi engel oluşturdu da 55 milyar TL’lik vergi tahsil edilemiyor?
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