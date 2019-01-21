Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşa elektrik yardımının kapsamı ve detayları belli oldu /21 Ocak 2019 12:32

Vatandaşa elektrik yardımının kapsamı ve detayları belli oldu

Sosyal yardım alanlara elektrik desteğinde detaylar belli oldu. Buna göre, hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 ve üstü yaşayanlarda ise 150 kilovatsaat elektrik desteği verilecek.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devletin karşılamasına yönelik düzenlemeden 2.5 milyon hanede 10 milyon kişinin yararlanacağını açıkladı.

Bakan Dönmez, söz konusu desteğin uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin bakanlar düzeyinde toplandığını belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Üç bakanlığımızın ekipleri bir araya geldi ve şu an gruplama çalışması yapılıyor. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılıyor. Yardımların ne zaman başlayacağı konusu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili. Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor. 2.5 milyon hane, 10 milyon vatandaşımız inşallah bundan yararlanacak."

Uygulamanın ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.
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