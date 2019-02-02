Vatandaş yardım kömürlerini satacak kadar yoksullaştı

Yerel seçimleri değerlendiren işçiler, kriz ve politik gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gaziantep’te işçi durağını çevreleyen kahveleri dolaşan Evrensel’den Deniz Kar’ın haberine göre, halk yoksulluktan yardım için gelen kömürleri satar hale geldi.





‘EVE MİSAFİR GELMESİN DİYE DUA EDİYORUM’





Münir Karahan adlı işçi, çevresindeki insanların krizden etkilendiğini belirttikten sonra “Herkes uyuşturucuya bulaşmış, millet bunalımda. Kahveye bak hepsi işsiz güçsüz adamlar” derken, Erdoğan’ın aday tanıtım toplantısındaki ‘Antep’e 35 katrilyon TL yatırım yapıldı’ sözlerine şu yanıtı veriyor: “Biz niye göremiyoruz, cebimizde para yok. Park yapmışlar. Ben park istemiyorum, iş istiyorum. Cebinde para olursa parka gidersin. Eve misafir gelmesin diye dua ediyorum, bir misafir gelse yemek yaptırsan en kötü 100 lira çıkar cebinden. Çok şükür havalar soğuk da bu aralar gelen giden yok” diyor.





‘BELEDİYEYİ AKP’YE HEDİYE ETTİLER’





Organize sanayi işçisi bir emekçi ise AKP il başkanın çuval fabrikasında çalışırken, işyerinin %25 küçülme bahanesi ile işten çıkarıldığını, 3 aydır işsiz olduğunu söylüyor. İşçi birçok arkadaşının durumlarının da belirsiz olduğunu belirten işçi, Erdoğan’ın Antep’e gelişinin işçilere yansıması sorulduğunda ise “Herkes Fatma Şahin’e oy vermem diyor. Ama kime verecek adamlar Ejder Demir’e mi oy verecek. Onun yeri MHP’dir. CHP yönetimi bile oy vermeyecek Demir’e. İçlerinde tartıştılar ‘bizim adamımız çıksın, sizin adamınız çıksın’ diye, sonra Fatma Şahin’e hediye ettiler belediyeyi” diye konuşuyor.





‘DOMATES HİÇ BÖYLE PAHALI OLMAMIŞTI’





Emekçiler, “Sebze, meyve alabiliyor musunuz” sorusuna ise “Domates hiç böyle pahalı olmamıştı” diye yanıt veriyor.





‘AKP’YE OY VERDİM AMA PİŞMANIM, SEÇİMLERDEN SONRA MAAŞIMIZ DAHA DA ERİYECEK’





Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Roza Halı’da çalıştığını söyleyen bir işçi ise, “Fabrikada işten çıkarma olacakmış. Asgari ücret zammından dolayı işçi azaltacaklarmış” diyor. Daha önce AKP’ye oy verdiğini ama pişman olduğunu belirten işçi, “2000 TL maaş alıyorum yetmiyor. Elektrik, su faturası 100’er TL geliyor. Soğan olmuş 5 TL, seçimlerden sonra maaşımız daha da eriyecek” diyor.





‘ZENGİNİ ZENGİN, FAKİRİ FAKİR ETTİLER’





Yerel yönetim hakkındaki düşüncelerini sorular işçi, “Yol, köprü işçinin işine yaramıyor ki. Bunlar zengini zengin, fakiri fakir etti. Bir yandan kriz var diye işçi çıkarıyorlar, bir yandan İŞKUR’dan işçi alıyorlar. Anlayacağın hep bizim zararımıza oldu. Ama yine de bunlar kazanır. Doğru düzgün bir aday yok ki” diyor.





‘DAHA DA KÖTÜYE GİDİYORUZ’





Bir halı fabrikası çalışanı Beytullah Gül, yerel seçimlerden beklentisine ilişkin soruya “Hiçbir beklentimiz yok. Milletin durumu kötü. Gün geçtikçe daha da kötüye gidiyoruz. Son seçime kadar AKP’ye oy verdim ama artık benim için bitti” yanıtını veriyor.





‘TEDAVİYE 2500 TL GİTTİ’





Ekonomik krizin kendisini ne kadar etkilediği sorulan aynı işçi, “Geçen çocuğun ateşi yükseldi, acile gittik, polikliniğe gönderdi. Muayene parası, ilaç parası derken 2500 lira para gitti. Televizyonlara bakıyorum ekonomimiz kuvvetli diyorlar. Bizim cebimizde niye para yok o zaman. Madem o kadar kuvvetlisin, fakire fukaraya ev ver. Yok bunlar asıl fakir fukaranın cebinden alıyorlar” dedi.





‘YUKARIDAKİLER YİYOR İÇİYOR, BİZ ÇÖPLERİNİ ALIYORUZ’





Bir diğer emekçi ise “Yukarıdakiler yiyor içiyor, çöpe attıklarını biz alıyoruz. Sonra gidip aynı adamlara oy atıyoruz. Kendi çocuklarının geleceği garanti altında, bizimki değil” dedikten sonra krizin halkı nasıl vurduğuna ilişkin şu örneği verdi:





HALK YARDIM GELEN KÖMÜRÜ SATAR HALDE





“Bak kahvedeki kömüre, ‘para ile satılamaz’ yazıyor. Nerden buldu bunu kahveci. Yardım gelen kömürü satmaya başladı millet. Halk bitmiş durumda. Ben gidip oy kullanmayacağım.”





Evrensel