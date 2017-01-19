Vatandaş adını koydu







Cumhuriyet tarihinin en ağır kutuplaşma süreçlerinden birini geçiren Türkiye'de, pek çok alanda ayrışan vatandaş, son dönemde yaşanan sürecin bir ekonomik kriz olduğu konusunda hemfikir kaldı. Meclis'te devam eden yeni anayasa oylaması ile gündeme gelen başkanlık tartışmalarını ve ekonomik gidişatı yorumlayan vatandaşın yüzde 71.7'si savunduğu siyasi görüşten bağımsız olarak Türkiye'nin hızla bir ekonomik krize sürüklendiğine inanıyor. AKP'ye oy verdiğini açıklayan vatandaşların yüzde 60'ı, CHP'lilerin yüzde 91'i, MHP'lilerin ise yüzde 80.9'u yaşanan süreci ekonomik kriz olarak tanımlarken, hükümetin ekonomi politikalarını başarılı bulduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 38.7'de kaldı.





EKONOMİ POLİTİKALARI BAŞARISIZ





Yani vatandaşların yüzde 61.3'ü hükümetin ekonomi politikalarını da başarısız buluyor. Pek çok alanda Türkiye'nin röntgenini çeken ve Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması'nın 2016 sonuçları, özellikle ekonomi ve siyaset alanında şaşırtıcı tespitlerle açıklandı. Araştırma, 7-16 Aralık tarihleri arasında aralarında İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Bitlis'in de yer aldığı 26 ilde bin kişi ile yapılan yüz yüze görüşmenin ardından hazırlandı. Araştırmada “Sizce Merkez Bankası yönetimi siyaset etkisinden bağımsız olmalı mı?” sorusuna ‘Evet' diyenlerin oranı ise geçen yıla göre yüzde 5 azalarak yüzde 62.4'e geriledi.







BAŞKANLIĞA DESTEK YÜZDE 43





Araştırmanın önemli sonuçlarından biri de gündemdeki ‘Partili Cumhurbaşkanlığı' seçimine ilişkin görüşler oldu. Buna göre, Türkiye'de sistem değişikliğini destekleyenlerle ‘taraflı' Cumhurbaşkanı isteyenlerin sayısı son bir yılda artmış durumda. Ancak, sonuçlarda başkanlık sistemine destek yüzde 43 olarak ölçüldü. Araştırmaya göre ülkenin yönetim tarzı olarak üniter devlet isteyenlerin oranı geçen yıla göre yüzde 16.2 düşerek yüzde 52.7'ye geriledi. Başkanlık Sistemi'ni isteyenlerin oranı yüzde 22.1'den yüzde 32.5'e yükselirken 2016 yılında gündeme gelen Partili Cumhurbaşkanlığı'nı isteme oranı ise yüzde 10.5 oldu. Destekteki artışa rağmen, Başkanlık veya Partili Cumhurbaşkanlığı alternatiflerini destekleyenlerin toplam oranı yüzde 43 olarak tespit edildi. “Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı'nın siyasi konularda taraf olmasını onaylıyor musunuz?” sorusuna ise yüzde 55 “Hayır” yanıtını verdi. Bu soruya geçen yıl “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 75.4 idi.





MHP'LİLER KARARSIZ





Bugün bir anayasa değişikliği referandumu yapılsa ‘Partili Cumhurbaşkanlığına' evet diyeceklerin oranı yüzde 34.1 olarak açıklanırken, yüzde 35.4 hayır oyu kullanacağını açıkladı. Kararsızların oranı ise yüzde 24.8 olarak ölçüldü. Araştırmaya göre CHP'liler içinde referandumda evet oyu kullanacak yüzde 16.4'lük bir kesim bulunuyor. Sistem değişikliğinde kilit bir rol oynayan MHP'de ise seçmenin kafası karışık. MHP'ye oy verdiğini açıklayanların yüzde 24.5'i referandumda evet oyu kullanacağını açıklarken, yüzde 38.2'si hayır oyu kullanacağını açıkladı. MHP'de kararsızların oranı ise yüzde 30.