'Vatandaş acı reçeteye hazırlıklı olsun'

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Hamzaçebi, ekonomide acı bir çeçete uygulanacağını söyleyerek vatandaşları hazırlıklı olmaları yönünde uyardı.







Hamzaçebi, "Ekonomide işler hiç iyi değil. Bir kemer sıkma paketi programı hazırlanıyor, bütün vatandaşlarımız buna hazırlıklı olsunlar. Kemeri vatandaş sıkacak. Seçimlere öne alma istemelerinin nedeni de budur. Herkes acı reçeteye hazır olsun. Mart ayında yerel seçimler yapılırsa, bu acı reçeteyi mart ayına kadar ertelemek zorundalar, kasım ayında yapılırsa hemen aralıkta bu acı reçeteyi uygulayacaklar" dedi.





'İNCE, MÜCADELESİNİ PARTİ İÇİNDE YÜRÜTÜR'





CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Hamzaçebi, "Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Sayın Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partilidir. Mücadelesini parti içinde yürütür. Kesinlikle böyle bir şeyi kendisi de reddeder" diye konuştu.







İYİ Parti'nin seçimlerde aldığı oy oranını da değerlendiren Hamzaçebi, şunları söyledi:





"İYİ Parti 8 aylık bir parti ve girmiş olduğu ilk seçimde yüzde 10 oranında oy aldı. Bu önemli bir başarı, bu başarıyı küçümsememek lazım. Yüzde 10'luk bir oran çok iyi. İlk kez merkez sağda başka bir parti var. Bugüne kadar Ak Parti ve MHP vardı, şimdi bir başka parti daha var, bunu bir başarı olarak görüyorum."