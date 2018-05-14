Vatan Partisi’nde Demirtaş istifaları

Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe’de aralarında il başkanı, yönetici ve üyelerin de bulunduğu yaklaşık 90 kişi partilerinden istifa etti.



Vatan Partisi il binasında açıklama yapan Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül istifa gerekçelerini açıkladı.



Genel Başkan Perinçek’in açıklamalarını gerekçe göstererek istifa ettiklerini duyuran Gönül, “Doğu Perinçek, Muharrem İnce’nin cezaevinde bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaretinin ardından bazı açıklamalar yaptı. Perinçek ‘Cumhurbaşkanı olursam HDP’yi kapatacağım’ dedi. Bu açıklamaları nedeniyle biz yöneticilerle toplantı yaparak istifa etme kararı aldık” dedi.



Gönül, HDP’ye oy vereceklerini belirterek şunları söyledi:



“HDP’nin milletvekilleri ve belediye başkanları tutuklandı, kimse ses çıkarmadı. 6 milyon insan HDP’ye oy verdi. Kimse silah zoruyla oy vermedi. Şimdi mafya liderlerini cezaevinden çıkarmak için af konusunu gündeme getirdiler. Muhtemelen af olacak. Demek hükümetin mafyaya ihtiyacı var. Sedat Peker çıkıp Kürtlerin kanını dökmekten söz ediyor, kimse bunu diyemez, bu ahlaksızlık ve şerefsizliktir. İstifa eden arkadaşlarımızla birlikte HDP’ye oy vereceğiz.”

