Samanyolu Haber /Gündem / Vatan Parti yöneticisi öldürüldü /24 Kasım 2018 15:09

Vatan Parti yöneticisi öldürüldü

Mersin’de ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güngen'in, cesedi bulundu. Güngen'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

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Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Mehmet Güngen, 16 Kasım günü öğle saatlerinde evden ayrıldı, ancak geri dönmedi. Kayıp müracaatında bulunan eşi Habibe Güngen'in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatan polis, Vatan Partisi İl Başkanlığı yönetiminde yer aldığı öğrenilen Güngen'in, beraberindeki 3 kişi ile birlikte merkez Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi´ne gittiğini saptadı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarının inceleyen polis, Güngen'in beraberindekilerle birlikte akrabasına ait bir eve girdiğini belirledi. Burada arama yapan polis, Güngen'in cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede Güngen'in bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve jandarma ekipleri, Güngen'in beraberindeki 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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