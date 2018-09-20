'Varlık fonundaki paraları zimmetine geçirdi' denilen eski Başbakan gözaltına alındı

Malezya eski Başbakanı Necip Rezak'ın "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.





Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak, hakkındaki yeni suçlamaları reddetti.





Ülke basınının Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna (MACC) dayandırdığı habere göre, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Necip hakim karşısına çıktı.





Necip'in mahkemede aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın suçlamayı reddettiği bildirildi.





Necip, 4 Temmuz'da Kuala Lumpur'da çıktığı mahkemede, 1MDB soruşturması çerçevesinde hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.





1MDB YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.





Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.





Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.





Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.