Samanyolu Haber /Gündem / Varlık Fonu yönetimine gelen ilginç isim /14 Eylül 2018 01:34

Varlık Fonu yönetimine gelen ilginç isim

Varlık Fonu'na kendini Yönetim Kurulu Başkanı atayan Erdoğan ve Başkanvekili damadı gündemdeyken ilginç bir isim de fonda yer buldu.

SHABER3.COM

Türkiye iki gündür Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini, başkanvekilliğine ise damadı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı atamasını konuşuyor.

Tr724'ten Adem Yavuz Arslan'ın haberine göre gündeme oturan bu skandal atamada Erdoğan ve damadı öne çıktı ancak başka dikkat çeken isimler de var; Yönetim Kurulu Üyesi yapılan Prof. Dr. Erişah Arıcan… Kim bu Prof. Arıcan?

Türkiye Varlık Fonu yönetimine seçilen Arıcan’ın adı RedHack‘in deşifre ettiği meşhur Beratbox maillerinde geçiyordu. Erişah Arıcan’ın Berat Albayrak’a gönderdiği bir mailde çarpıcı bir bilgi paylaşmıştı. Mailde açıkça Berat Albayrak’ın, doktora tezini kendisinin yazmadığı, Erişah Arıcan’ın tezi tamamladığı görülüyordu. Prof Arıcan, ‘Berat bey, tezinizin sonuç kısmı hariç tamamını gönderiyorum. Okula uğrarsanız sonuç kısmını da beraber yazalım.’ diyordu. İşte o profesör dün  Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi yapıldı.

Türkiye Varlık Fonu’na atanan Genel Müdür Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu Üyesi Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Erişah Arıcan’ın dışında göze takılan bir isim daha var. Selim Arda Ermut. Yönetim Kurulu Üyesi Ermut ise Erdoğan’ın oğlu Bilal’in sınıf arkadaşı.

TR724
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