'VAR'lı derbide Beşiktaş güldü

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 343 maçın 121'ini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 482 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi. Bugünkü müsabaka ise hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle başladı.





Beşiktaş 18. dakikada VAR ile penaltı kazandı.





Adem Ljajic, penaltıdan golü kaydetti.





3 kez VAR'dan yardım alan, Galatasaray'ın da iki pozisyonda penaltı talebini geri çeviren Cüneyt Çakır, 45 dakikanın sonunda 6 dakikalık uzatma verdi.





Derbide ikinci yarı başlarken Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın yerine Atiba oyuna girdi.





62. dakikada Quaresma'nın ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle gol niteliği kazanmadı.





66. dakikada Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda hakem Galatasaray'a penaltıyı verdi.





Necip'in itirazları eşliğinde 4. kez VAR'a gidildi. Çakır, Onyekuru için elle oynama kararı verip penaltıyı iptal etti.





70. dakikada Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Medel'in yerine oyuna girdi.





Galatasaray'da ise Selçuk İnan yerine Muğdat değişikliğine gidildi.





78. dakikada Galatasaray'da Mariano'nun yerine Linnes, ardından Beşiktaş'ta Pektemek’in yerine Vagner Love oyuna girdi.





Son olarak Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Ömer Bayram oyuna alındı.





Uzatmaların en sonunda Maicon duran top fırsatını gole çeviremedi. Beşiktaş derbiden 1-0 galibiyetle ayrılırken puanını 24'e çıkarıp Galatasaray ile eşitledi.