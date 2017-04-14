Van'dan acı haber!

Son dakika: Van'da patlama! 2 şehit var





Van’ın Çatak İlçesi’ninKacit Köyü yolunda, güvenlik güçleri arama tarama çalışması yaparken bugün saat 15.30’da patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre, PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker ve 1 köy korucusu şehit oldu. Olayda yaralıların da olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevkedildi. Patlamayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürüyor.

