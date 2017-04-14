Samanyolu Haber /Gündem / Van'dan acı haber! /14 Nisan 2017 17:35

Van'dan acı haber!

Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.

SHABER3.COM

Son dakika: Van'da patlama! 2 şehit var

Van’ın Çatak İlçesi’ninKacit Köyü yolunda, güvenlik güçleri arama tarama çalışması yaparken bugün saat 15.30’da patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre, PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker ve 1 köy korucusu şehit oldu. Olayda yaralıların da olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevkedildi. Patlamayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürüyor.
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