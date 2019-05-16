Van'da mültecileri taşıyan kamyonas devrildi: 5 ölü, 37 yaralı

Van'da mültecileri taşıyan kamyon devrildi. 5 kişinin öldüğü 37 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralılar ilk müdahalenin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı.





Van Tuşba ilçesinde saat 20.00 sıralarında devrilen kamyondaki mültecilerden 5'i öldü, 37'si yaralandı. İlçenin Ağartı köyü yakınlarında mültecileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 UL 976 plakalı kamyon devrildi. Olay yerine 2 UMKE ekibi ile 11 ambulans sevk edildi. Kazada kamyonun kasasındaki mültecilerden 5'i hayatını kaybetti, 37'si yaralandı.





Yaralılar ilk müdahalenin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı.