Samanyolu Haber /Gündem / Van'da korkutan deprem! /23 Haziran 2018 08:39

Van'da korkutan deprem!

Van'ın Saray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50'de merkez üssü Saray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin 8,45 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,9, merkez üssünü ise Saray ilçesinin İran sınırına yakın bir noktadaki Kapıköy Mahallesi olarak açıkladı.
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