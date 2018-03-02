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Van'da 3.4'lük deprem
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Van'da 3.4'lük deprem
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02 Mart 2018 22:22
Van'da 3.4'lük deprem
Van'da 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün açıklamasına göre Van'da 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
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