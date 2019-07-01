Samanyolu Haber /Gündem / Valilik'ten 'kalın kaşlı Atatürk' açıklaması: Üzgünüz /01 Temmuz 2019 20:21

Valilik'ten 'kalın kaşlı Atatürk' açıklaması: Üzgünüz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ziyareti sırasında çekilen hatıra fotoğrafındaki Atatürk resminin boyanıp, İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından paylaşılması tepki çekti. Fotoğraflar daha sonra kaldırılıp yenisini paylaşıldı. Valilikten ayrıca 'üzgünüz' açıklaması geldi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretinin ardından İstanbul Valiliği’nin sosyal medyada yaptığı paylaşımda yer alan fotoğrafta arkada asılı bulunan Atatürk resminde oynama yapıldı. Kaşlarının arası doldurulan fotoğrafla ilgili açıklamayı yapan İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Müdürü Muammer Karadeniz, “Teknik aksaklık nedeniyle oluşan durumun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde meydana gelmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum” dedi.



İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Vali Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar da İstanbul Valiliğin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Ancak ilk yapılan ve dakikalar sonra silinen paylaşımda, duvarda asılı duran resimde Atatürk’ün kaşlarının montaj programıyla kalınlaştırılıp birleştirildiği gözlendi.

‘TEKNİK AKSAKLIK’

Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan paylaşıma ilişkin İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Müdürü Muammer Karadeniz bir video eşliğinde açıklama yaptı. Karadeniz açıklamasında, “Bugün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu kabulleri sonrasında Valiliğimiz Twitter hesabından tarafımdan yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı oluşmuştur. Durumun telefonumdaki Twitter uygulamasında fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında oluştuğu fark edilmiş ve hemen gerekli müdahale yapılmıştır. Bu teknik aksaklık nedeniyle oluşan durumun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde meydana gelmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Fotoğrafın orijinalinde kesinlikle böyle bir durum yok. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, kendi telefonumda fotoğrafı düzenleme işleminin ekran videosunu sizlerin bilgi ve takdirlerine sunuyorum” dedi.

İkinci kez paylaşılan fotoğrafta, boyama işleminin yok olduğu görüldü.

VALİLİKTEN İLK CEVAP DAHA FARKLI OLDU

Olayı ilk fark edenlerden olan Vaziyet isimli haber sitesi, İstanbul Valiliği’ni etiketleyerek olayın haberini yaptı. Ardından haber sitesi, Valilik tarafından kendilerine gönderilen fakat sonra silinen cevabı Twitter’dan paylaştı. 

Vaziyet’in paylaştığı ekran görüntüsü şöyle:


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