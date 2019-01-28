Valiliklere 'market' talimatı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törenin ardından Bakan Pekcan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Marketlerdeki yüksek fiyatlarla ilgili konuşan Pekcan, geçen hafta 81 valiliğe denetimlerle ilgili yazı gönderdiklerini söyledi.





Pekcan, "Önemli olan halkın bunu birinci derecede hissediyor olması. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Esasında Hal Yasası'nın bir an önce devreye girip uygulanmasıyla bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız." dedi.





'81 VALİLİĞE DENETİMLERLE İLGİLİ YAZI GÖNDERDİK'

Denetimlerinin devam ettiğini belirten Pekcan, bunları çok görünür kılmadıklarını ancak yapılan işin çok önemli olduğunu söyledi. Pekcan, geçen hafta 81 valiliğe yazı gönderdiklerine işaret ederek, hem İç Ticaret Genel Müdürlüğü hem de Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte, yerinde uygulamalara ve denetimlere daha kapsamlı bir şekilde devam ettiklerini, sonuçları en kısa zamanda herkesin göreceğini bildirdi.



