Samanyolu Haber /Gündem / Valiliklere 'market' talimatı /28 Ocak 2019 16:23

Valiliklere 'market' talimatı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerdeki fiyatlara ilişkin soruları cevapladı. Pekcan, 81 il valiliğine uyarı yazısı gönderdiklerini söyledi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törenin ardından Bakan Pekcan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Marketlerdeki yüksek fiyatlarla ilgili konuşan Pekcan, geçen hafta 81 valiliğe denetimlerle ilgili yazı gönderdiklerini söyledi. 

Pekcan, "Önemli olan halkın bunu birinci derecede hissediyor olması. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Esasında Hal Yasası'nın bir an önce devreye girip uygulanmasıyla bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız." dedi.

'81 VALİLİĞE DENETİMLERLE İLGİLİ YAZI GÖNDERDİK'
Denetimlerinin devam ettiğini belirten Pekcan, bunları çok görünür kılmadıklarını ancak yapılan işin çok önemli olduğunu söyledi. Pekcan, geçen hafta 81 valiliğe yazı gönderdiklerine işaret ederek, hem İç Ticaret Genel Müdürlüğü hem de Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte, yerinde uygulamalara ve denetimlere daha kapsamlı bir şekilde devam ettiklerini, sonuçları en kısa zamanda herkesin göreceğini bildirdi. 

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DİKKATİNİ BİLE ÇEKMİŞ"

Marketlerdeki fiyatların dikkatini çekip çekmediğinin sorulması üzerine Pekcan, "Tabii ki Cumhurbaşkanımızın dikkatini bile çekmiş, bizimkini çekmemesi mümkün değil. Önemli olan halkın bunu birinci derecede hissediyor olması. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Esasında Hal Yasası'nın bir an önce devreye girip uygulanmasıyla bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız. İnşallah en kısa zamanda devreye girerse bu geçişleri daha kolay göreceğiz." diye konuştu.

ZİNCİR MARKETLER ESNAFIMIZI TEDİRGİN EDİYOR

Pekcan, zincir marketlerin piyasayı etkilediği iddialarına ilişkin de "Küçük esnafımız, bakkallarımız etkileniyor. Onların (zincir marketlerin) çok küçük nüfuslu, hane halkı sayısı çok az olan yerlerde dahi vücut göstermesi küçük esnafımızı tedirgin ediyor." dedi.


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