Valilik: Vergi dairesindeki patlama sonrası bomba düzeneği kalıntısı bulundu

Valilikten yapılan açıklama şöyle:







"1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20.03'de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edilmiştir.





GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ





Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla, bölgedeki KGYS, PTS ve güvenlik kameraları görüntüleri incelenerek şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, Vergi Dairesinin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edilmiştir.





'ŞÜPHELİ, PYD KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDEN TÜRKİYE'YE KAÇAK OLARAK GİRDİ'





Yapılan bu çalışmalar kapsamında, 02/02/2018 günü, sabaha karşı 04.00 sularında, şüpheli şahıs ile birlikte kendisine yardım eden ve aynı araçta bulunan 2 kişi Osmaniye ilinde, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu araç ise Adana ilinde yakalanmıştır. Daha sonra bu kişilerle irtibatlı olan, Şırnak ilinden 2 ve Mardin ilinden 2 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.





YPG İÇİNDE EĞİTİM ALDI







Sahte kimlik taşıyan ve yakalama sırasında ölü olarak ele geçirilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan'ın, PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPG içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan ülkemize girdiği değerlendirilmektedir.





Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur."