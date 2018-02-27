Validen ‘mitinge katılın’ emri

Partisinin 6. olağan Şanlıurfa il kongresi öncesi kente giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitingine memurların zorunlu olarak katılması için mesaj gönderildi. Şanlıurfa Valiliği ve Birecik Kaymamaklığı tarafından gönderilen mesajda, “Bütün dünyanın ülkemizin ve milletimizin şahlanışına karşı duruşunda devletin cumhurbaşkanına manevi destek olmak üzere vatan borcu olarak addettiğimiz bu mitinge katılmak kamu personeli için emir, sivil vatandaşlarımız için davet niteliğindedir” ifadeleri kullanıldı. Okullarda ise öğrenciler, öğretmen veya ailenin izni alınarak araçlarla mitinge götürüldü. Duruma tepki gösteren Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Çocukların siyasi etkinliklerde yer alması çocuk hakkı ihlalidir” dedi. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi öncesinde bütün memurlara mitinge katılımın zorunlu olduğuna dair mesaj atıldı. Duruma tepki gösteren Eğitim- Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan düzenlenen mitingin siyasi bir etkinlik olduğunu belirterek, öğrencilerin siyasete alet edilmesi ve kamu çalışanlarının zorunlu tutulmasının doğru olmadığını söyledi. Aydoğan şöyle konuştu:





“İktidar ve iktidarın işgüzar bürokratları, öğrenci ve öğretmenleri yapılan miting ve toplantılarda, siyasi etkinliklerde ‘kalabalık olması’ gerekçesiyle kullanmaktadır. Hukuki değildir, etik değildir. Aynı zamanda çocukların siyasi etkinliklerde yer alması çocuk hakkı ihlalidir. Son dönemde çocukların bu gergin siyasi atmosferde sıklıkla siyasete alet edildiğine tanıklık ediyoruz. Çocukları bu gerginliğin birer unsuru haline getirmek ve çocuk olduklarını unutarak onları henüz kavramaları mümkün olmayan güncel sorunların tarafı haline getirmek aynı zamanda pedagojik açıdan da çeşitli sorunlara yol açma potansiyeli taşımaktadır. Çocukların yeri parklar, oyun alanları, sinemalar, tiyatrolar, spor alanlarıdır, miting meydanları değildir.”